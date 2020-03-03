Михеев провел тренировку с «Торонто» Нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев провел первую с 27 декабря тренировку с командой.

По словам тренера «Торонто» Шелдона Кифа, новичок НХЛ, на счету которого 23 (8+15) очка в 39 встречах текущего сезона, еще сыграет в этом сезоне.

Напомним, что в матче против «Нью-Джерси» (5:4 ОТ) российскому форварду «Мэйпл Лифс» коньком рассекли кисть руки.

Как сообщает официальный сайт лиги, первую с 12 января провел защитник Морган Райли, сломавший ногу в игре против «Флориды».

Добавим, что «Торонто» с 78 очками занимает третью строчку в Атлантическом дивизионе, на пять очков опережая идущую четвертой «Флориду».