Андрей Назаров: Провели бы серии до двух побед, уже выдали бы кому-то Кубок Гагарина Бывший главный тренер «Барыса» и «Нефтехимика» Андрей Назаров считает, что КХЛ слишком долго принимала решение об отмене чемпионата.

- Не скажу, что наша лига приняла это решение легко. Думали в главном офисе очень долго. И закончить плей-офф могли давным-давно.

Как? Быстро перестроились бы, в сжатые сроки провели бы серии до двух побед. Уже выдали бы кому-то Кубок Гагарина. На мой взгляд, стоило бы более оперативно решить вопрос, - приводит слова Назарова «Матч ТВ».

Напомним, сезон в КХЛ был досрочно завершен из-за распространения коронавируса. Победителем регулярного чемпионата стал московский ЦСКА, а в плей-офф команды успели сыграть один раунд.

Позже Континентальная хоккейная лига объявила о том, что запустила розыгрыш виртуального Кубка Гагарина. Начиная с 27 марта в соцсетях лиги будут проводиться виртуальные матчи, победители в которых будут определяться голосованием болельщиков. Как и в настоящем плей-офф, серии будут проходить до четырех побед.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, а позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.