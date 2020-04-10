Остон Мэттьюз: Овечкин стал одним из величайших игроков целого поколения Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюз рассказал об соперничестве с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным в снайперской гонке регулярного чемпионата НХЛ.

- Очень прикольно и почетно участвовать в снайперской гонке с ним. Ови стал одним из величайших игроков целого поколения, имеет огромное влияние и в хоккее, и за его пределами, проложил дорогу для огромного количества игроков, - цитирует Мэттьюза пресс-служба НХЛ.

Отметим, что на счету форварда «Мэйпл Лифс» 47 заброшенных шайб - на одну меньше, чем у Александра Овечкина и нападающего «Бостона» Давида Пастрняка.

Ранее Мэттьюз рассказал о том, кто был его любимым хоккеистом в период взросления.

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ приостановлен из-за эпидемии коронавируса. Клубам осталось провести по 10-13 матчей в нынешнем первенстве. Не уточнялось, в каком формате продолжится турнир, и когда он возобновится.