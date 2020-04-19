Лундквист продаст шлем для помощи пострадавшим от пандемии Шведский голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист выставил свой игровой шлем на благотворительный аукцион, чтобы помочь пострадавшим от эпидемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба аукциона, Лундквист пожертвует игровой шлем, в котором он выступал в сезоне-2010/11, одержав 36 побед в 68 встречах регулярного чемпионата НХЛ и сыграв при этом 11 матчей «на ноль».

Отметим, что начальная стоимость лота составляла 2,5 тысячи долларов, тогда как на данный момент за шлем предлагают уже 14,5 тысяч.

Ранее Лундквист вместе со своей супругой Терезой пожертвовал 100 тысяч долларов на покупку еды для нуждающихся.

Напомним, что 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон и на данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу с матчей плей-офф.