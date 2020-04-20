Макс Пачиоретти: В плей-офф команды будут полностью готовы к борьбе, выставив лучшие составы Нападающий «Вегаса» Макс Пачиоретти заявил, что у лигу ждет уникальный розыгрыш плей-офф.

- Нас ждет самый непростой розыгрыш Кубка. Никто не знает, когда мы будем играть, где, с болельщиками или без них. Все в подвешенном состоянии.

Обычно большинство команд подходят к плей-офф в вымотанном состоянии, но не в этом году. Травмированные вылечатся, команды будут готовы показать себя в лучшем свете, смогут выставить лучшие составы.

Считаю, что нас ждет самый уникальный плей-офф из всех на моей памяти. Никаких оправданий. Команды будут полностью готовы к борьбе, - цитирует Пачиоретти пресс-служба НХЛ.

Напомним, что 12 марта в рамках борьбы с пандемией коронавируса НХЛ приостановила сезон, позже продли паузу до 30 апреля. На данный момент неизвестно, будет ли регулярный чемпионат возобновлен или команды продолжат борьбу, начиная сразу с матчей плей-офф.

Комиссионер Гэри Беттмэн заявил, что лига не может контролировать сроки возобновления чемпионата.

Ранее заместитель комиссионера Билл Дэйли сообщил, что сезон возможно будет доигран на нейтральных аренах при пустых трибунах.