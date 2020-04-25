Леонид Вайсфельд: Убежден, что Овечкин сейчас сделает все, чтобы остаться за океаном

- Убежден, что Овечкин сейчас сделает все, чтобы остаться за океаном и бороться за звание лучшего снайпера в истории НХЛ, стараться побить рекорд Уэйна Гретцки (894 гола). Мне очень не верится, что, учитывая это, Александр рвется играть в родном «Динамо, - цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».
Напомним, что накануне генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков высказался о возможном возвращении в команду нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
Ранее Вайсфельд рассказал, что некоторые игроки не в состоянии справиться с богатством, свалившимся на их головы.
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья От 3:10 до чуда на льду – история простого американского парня из многодетной семьи Продолжаем наш альтернативный рейтинг в ответ на список топ-16 голкиперов НХЛ с 1967 года, опубликованный на официальном сайте лиги. 21.04.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий Нина Мозер: Если ISU решит провести чемпионат мира, то не раньше декабря Залуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер рассказала «Советскому спорту», как соблюдает режим самоизоляции. 12.04.2020 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав Только у нас: все тренеры сборной по биатлону с 1958 года В понедельник Правление СБР утвердило тренерский штаб сборных команд России на будущий сезон. 20.04.2020 19:30 Биатлон Чикирис Олег Сергей Голиков: Вероятность созыва внеочередной конференции СБР – 90-95 процентов Накануне очередного заседания Правления СБР, которое пройдет в понедельник, исполнительный директор федерации Сергей Голиков поделился видением ситуации. 17.04.2020 11:00 Биатлон Чикирис Олег ISU никак не похоронит ЧМ-2020, хотя он давно мертв. Валиева будет на Играх в Пекине В четверг Совет Международного союза конькобежцев должен обсудить ситуацию с чемпионатом мира этого года, который официально пока лишь отложен, а не отменен. 15.04.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев Что делает Гретцки в сборной столетия ИИХФ? Он ведь проиграл все турниры 24 апреля 1982 года на чемпионате мира и Европы в финском Тампере встретились сборные СССР и Канады. За Кленовых листьев играл сам Уэйн Гретцки, и он не помог своей команде победить. 24.04.2020 19:00 Хоккей Домрачев Владислав «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай Овечкин, не возвращайся! Зачем «Динамо» хочет пробить потолок и побороться за капитана «Вашингтона» Руководство бело-голубых заявило, что попытается вернуть из НХЛ главную российскую суперзвезду. 23.04.2020 22:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий