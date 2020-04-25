Леонид Вайсфельд: Убежден, что Овечкин сейчас сделает все, чтобы остаться за океаном Бывший генеральный менеджер «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд оценил шансы московского «Динамо» через год побороться с «Вашингтоном» за Александра Овечкина.

- Убежден, что Овечкин сейчас сделает все, чтобы остаться за океаном и бороться за звание лучшего снайпера в истории НХЛ, стараться побить рекорд Уэйна Гретцки (894 гола). Мне очень не верится, что, учитывая это, Александр рвется играть в родном «Динамо, - цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

Напомним, что накануне генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков высказался о возможном возвращении в команду нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

Ранее Вайсфельд рассказал, что некоторые игроки не в состоянии справиться с богатством, свалившимся на их головы.