Знарок назван любимым тренером по версии игроков КХЛ КХЛ провела опрос среди игроков лиги с целью определить любимого тренера.

Как сообщает пресс-служба лиги победителем голосования стал главный тренер «Спартака» Олег Знарок, за которого проголосовало более 20% хоккеистов.

Отмечается, что в пятерку любимых тренеров попали Игорь Никитин, Дэвид Немировски, Александр Андриевский и Владимир Крикунов.

Накануне стало известно, что Знарок останется на посту главного тренера московской команды.

В текущем сезоне «Спартак» под руководство Знарка занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде Кубка Гагарина уступил московскому «Динамо» (2-4).

Ранее нападающий красно-белых Сергей Широков поделился мнением о главном тренере столичного клуба.