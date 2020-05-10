Ржига отказался войти в тренерский штаб сборной Чехии Милош Ржига отказался войти в тренерский штаб главного тренера сборной Чехии Филипа Пешана.

- Филипп сделал мне предложение и дал время подумать. Все обдумав, хочу сказать, что я командный игрок, и мне было бы странно стоять там без моего тренерского штаба. Это было бы неправильно. По крайней мере, так я это вижу, - приводит слова Ржиги iSport.cz.

Напомним, что Пешан сменил Ржигу на посту главного тренера национальной команды 5 мая.

Ранее стало известно, что Ржига претендует должность главного тренера «Барыса», который в межсезонье расстался с Андреем Скабелкой.