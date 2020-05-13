Мартин Якубко: Малкин - это просто звезда мирового уровня Бывший нападающий «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко рассказал, что считает российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина звездой мирового уровня.

- Не скажу, что мы лучшие друзья, но общаемся. Он друг и родственник моих друзей, с которыми я общаюсь практически каждый день. Малкин - это просто звезда мирового уровня. С ним приятно пообщаться. Он на самом деле классный пацан, - цитируют Якубко «Известия».

Ранее Малкин заявил, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин является лучшим российским хоккеистом в текущем сезоне НХЛ.

Напомним, что в апреле Малкин и его супруга Анна сделали пожертвование, позволившее приобрести необходимые товары, еду и настольные игры для детей.