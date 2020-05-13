Игорь Варицкий: У «Витязя» все в порядке с финансированием Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий сообщил, что у подмосковной команды нет финансовых проблем.

- У нас все в порядке (с финансированием). По зарплате - это вопросы технического характера, связанные с банками. Это рабочие моменты, - приводит слова Варицкого «РИА Новости».

Ранее СКА объявил о сделке с «Витязем». Команда из Подольска получила 26-летнего нападающего Наиля Якупова. СКА в обмен на первого номера драфта НХЛ 2012 года получил форварда Павла Колтыгина и права на Германа Рубцова, который выступает в США в АХЛ.