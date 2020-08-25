Боб Хартли: Чинахов очень талантлив, но говорить о том, что он схож с Михеевым, слишком рано

- Чинахов, безусловно, очень талантлив, но говорить о том, что он схож с Михеевым, еще слишком рано. Михеев - игрок НХЛ, потрясающий нападающий. Тем не менее у Чинахова хороший потенциал, это вопрос времени, нужно дать молодому игроку дойти до уровня взрослых ребят, - приводит слова Хартли «Матч ТВ».

Добавим, что в контрольном матче против «Северстали» (6:3), который состоялся сегодня в Санкт-Петербурге в рамках турнира имени Николая Пучкова, Чинахов набрал 3 (1+2) очка. Всего в пяти товарищеских встречах омской команды в текущее межсезонье 19-летний форвард набрал 8 (4+4) очков.