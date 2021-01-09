Двукратный обладатель Кубка Стэнли Кроуфорд объявил о завершении карьеры

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхокс» Кори Кроуфорд объявил о завершении профессиональной карьеры.

В октябре прошлого года 36-летний голкипер после расставания с «черными ястребами» согласовал с «Нью-Джерси» двухлетний контракт, однако так и не сыграл за «Девилз» ни одного матча.

«Мне повезло провести длинную карьеру в профессиональном хоккей, – цитирует Кроуфорда официальный сайт НХЛ. – Я хотел продолжать карьеру, но поверьте мне, что я отдал игре все, что только можно было отдать. В итоге я решил, что пора заканчивать. Я хочу поблагодарить «Нью-Джерси Девилз» за понимание и поддержку моего решения. Также я хочу поблагодарить «Чикаго Блэкхокс» за предоставленный шанс осуществить свою детскую мечту».

Кроуфорд дебютировал в составе «Чикаго» 22 января 2006 года, а всего провел за «черных ястребов» 488 матчей в регулярных чемпионатах и 96 в плей-офф. В 2013 и 2015 годах канадский вратарь стал обладателем Кубка Стэнли.