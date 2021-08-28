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28 августа 16:59
автор: Александр Поволоцкий

«Амур» переиграл «Витязь» и занял третье место на Кубке мэра Москвы

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем между «Авангардом» и ЦСКА.

Хабаровский «Амур» обыграл подольский «Витязь» в матче за третье место на Кубке мэра Москвы.

Встреча на московской арене «Мегаспорт» завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу дальневосточного клуба.

Авторами шайб «Амура» стали новичок команды Кирилл Слепец (15-я минута), а также чешский нападающий Давид Томашек (16-я, в большинстве) и Александр Горшков (41). В составе «Витязя» отличился Михаил Смолин (60).

Добавим, что ранее ЦСКА взял верх над «Спартаком» со счетом 5:2 в матче за пятое место.

В финале Кубка мэра Москвы сыграют «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар». Начало встречи в 18:00.

источник: «Советский спорт»
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