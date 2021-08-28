«Амур» переиграл «Витязь» и занял третье место на Кубке мэра Москвы

Хабаровский «Амур» обыграл подольский «Витязь» в матче за третье место на Кубке мэра Москвы.
Встреча на московской арене «Мегаспорт» завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу дальневосточного клуба.
Авторами шайб «Амура» стали новичок команды Кирилл Слепец (15-я минута), а также чешский нападающий Давид Томашек (16-я, в большинстве) и Александр Горшков (41). В составе «Витязя» отличился Михаил Смолин (60).
Добавим, что ранее ЦСКА взял верх над «Спартаком» со счетом 5:2 в матче за пятое место.
В финале Кубка мэра Москвы сыграют «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар». Начало встречи в 18:00.