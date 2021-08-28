«Динамо» завоевало Кубок мэра Москвы, разгромив в финале «Куньлунь»

«Динамо» обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар» в финале предсезонного турнира Кубок мэра Москвы.

Решающий матч на арене «Мегаспорт» завершился со счетом 8:3 в пользу бело-голубых

Дубли в составе победителей оформили Эрик О'Делл (1-я и 13-я минуты) и Оскар Линдберг (19-я и 32-я). Также авторами голов стали Сергей Бойков (8-я), Станислав Галиев (16-я), Роб Клинкхаммер (31-я) и Егор Зайцев (33-я).

В составе клуба из Китая отличились Райан Спроул (20-я), Тайлер Вон (21-я) и Спенсер Фу (49-я).

В первом матче сезона «Динамо» сыграет с одноименной командой из Минска (3 сентября), а «Куньлунь» днем ранее проведет гостевой матч с «Нефтехимиком».