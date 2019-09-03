Репетиция Олимпиады в Токио. Итоги чемпионата мира по дзюдо - Советский спорт
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03 сентября 2019 16:00ДзюдоМысин Николай

Репетиция Олимпиады в Токио. Итоги чемпионата мира по дзюдо

В столице Японии 1 сентября завершился чемпионат мира. Сборная России завоевала 4 медали – 2 серебра и 2 бронзы. «Советский спорт» – о прошедшем турнире и об его итогах.

КАК ПРОШЕЛ ТУРНИР?

Чемпионат мира по дзюдо состоялся уже в 33-й раз (среди женщин – в 24-й), и в шестой раз прошел на родине этого вида спорта – в Японии. Там же, где проводились два самых первых турнира (1956, 1958) – в Токио. И там, где в будущем году состоится главный старт четырехлетия – Олимпиада. По сути, нынешний ЧМ стал своеобразной репетицией Игр – как для участников, так и для оргкомитета. К организации вопросов не возникло. К результатам – тоже.

Регламент самого турнира почти не изменился по сравнению с предыдущим ЧМ – было разыграно 15 комплектов медалей. Единственное отличие от предыдущего чемпионата, прошедшего в Баку – командные соревнования прошли в объединенном формате, а не отдельно у спортсменов разных полов. Так что общее количество наград снизилось на 1 комплект. Весовые категории остались прежние – по 7 у мужчин и у женщин.

При этом сам турнир в Токио собрал рекордное количество участников – 862 спортсмена из 149 стран. Для сравнения, в Баку было 755 атлетов из 124 сборных. Медальный зачет ожидаемо выиграла команда Японии, завоевавшая 5 золотых, 6 серебряных, 5 бронзовых наград. Второе место заняли французы (3-1-2), третье – представители Португалии (1-1-0). Всего призерами турнира стали представители 25 стран, включая, например, Республику Косово, девушки из которой получили три бронзы.

КАК ВЫСТУПИЛИ РОССИЯНЕ?

Достойно! Правда, обошлись без побед, но завоевали четыре награды – 2 серебра и 2 бронзы. В финалы в своих категориях пробились Наталья Кузютина (до 52 кг) и Нияз Ильясов (до 100 кг). Оба проиграли решающие схватки (Кузютина – японке Уте Абэ, Ильясов – португальцу Жорже Фонсеке). Но оба же добились лучших результатов в карьере. Наталья к бронзе Олимпийских игр в Рио и трем бронзовым наградам ЧМ (2010, 2014, 2017 годов) добавила, наконец, серебро (кроме того, она является 4-кратной чемпионкой Европы). Такую же награду получил 24-летний Нияз – на прошлом первенстве планеты в Баку он занял третье место.

Еще две бронзы в Токио – на счету Дениса Ярцева (до 73) и нашей сборной в командном турнире, которую представляли Ксения Чибисова, Кирилл Денисов, Лечи Едиев, Анна Гущина, Михаил Игольников, Хусен Халмурзаев, Анастасия Конкина, Дарья Межецкая, Евгений Прокопчук, Мадина Прокопенко и Инал Тасоев. Именно их усилиями в решающем матче за 3-е место была повержена команда Азербайджана. Золото в этом виде досталось, конечно, Японии. Серебро – что тоже было ожидаемо – сборной Франции.

ЭТО ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ?

Вполне! Если сравнивать с ЧМ-2018, Россия выступила лучше. Количество наград – то же (4). Но качество – выше (в Баку было 1 серебро и 3 бронзы). Да, по-прежнему нет золота. Но, как показывает практика, тренерский штаб команды России выстраивает подготовку специально под Олимпиады, не форсируя результаты на предваряющих ее чемпионатах мира. Так, ЧМ-2011 в Париже принес нам 1 золото и 3 бронзы, а Игры-2012 в Лондоне – сенсационные 3 золота, 1 серебро и 1 бронзу! Тогда Россия стала лучшей в этом виде спорта – японцы и французы в отчаянии кусали локти… ЧМ-2015 в Астане добавил в копилку нашей команды 1 серебро и 2 бронзы. А Олимпиада-2016 снова порадовала – 2 победами (Беслана Мудранова и Хасана Халмурзаева – кстати, брата-близнеца Хусена, который сейчас взял бронзу в Токио) и одним 3-м местом (Кузютиной). Так что, если динамика сохранится, на предстоящих Играх-2020 мы снова можем рассчитывать на куда более высокий результат!

В том числе – и на золото.

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