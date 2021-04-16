Битва за Токио. В Лиссабоне стартовал чемпионат Европы по дзюдо

Через полгода после проведенного в столице Чехии чемпионата Европы-2020 дзюдоистам Старого Света предоставлен шанс завоевать титул-2021 в главном городе Португалии – Лиссабоне.

Столица самого западного государства на континенте уже принимала важный предолимпийский старт Европы в 2008 году - тогда чемпионом в шестой раз в карьере стал супертяжеловес Тамерлан Тменов (свыше 100 кг), серебро (также шестое в личной коллекции) заработала Теа Донгузашвили (свыше 78 кг) и Вера Москалюк (78 кг), а бронзу – Алим Гаданов (66 кг).

У российской сборной хорошая европейская статистика – с 1992 года представители нашей страны более шестидесяти раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета этих состязаний, в общей сложности завоевав свыше 190 наград. На последнем чемпионате Европы, прошедшем в Праге, россияне завоевали семь медалей, из которых три золотые: Роберта Мшвидобадзе (60 кг), Михаила Игольникова (90 кг) и Тамерлана Башаева (свыше 100 кг), три серебряные: Яго Абуладзе (60 кг), Армана Адамяна (100 кг) и Инала Тасоева (свыше 100 кг) и одна бронзовая - Мадины Таймазовой (70 кг).

В Лиссабоне наши спортсмены выступят во всех семи категориях у мужчин и в шести из семи категорий у женщин (за исключением 52 кг). Четверо медалистов Евро-2020: Абуладзе, Игольников, Тасоев и Таймазова попробуют продолжить медальную серию в Португалии.

Вместе с ними за титулы и награды в составе российской сборной поборются: