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Битва за Токио. В Лиссабоне стартовал чемпионат Европы по дзюдо
16 апреля 12:39
автор: Олег Чикирис, Марина Майорова
автор фото: European Judo Union

Битва за Токио. В Лиссабоне стартовал чемпионат Европы по дзюдо

В столице Португалии проходит чемпионат Европы по дзюдо – один из последних турниров, где можно набрать очки и проявить себя перед Олимпийскими играми.

Через полгода после проведенного в столице Чехии чемпионата Европы-2020 дзюдоистам Старого Света предоставлен шанс завоевать титул-2021 в главном городе Португалии – Лиссабоне.

Столица самого западного государства на континенте уже принимала важный предолимпийский старт Европы в 2008 году - тогда чемпионом в шестой раз в карьере стал супертяжеловес Тамерлан Тменов (свыше 100 кг), серебро (также шестое в личной коллекции) заработала Теа Донгузашвили (свыше 78 кг) и Вера Москалюк (78 кг), а бронзу – Алим Гаданов (66 кг).

У российской сборной хорошая европейская статистика – с 1992 года представители нашей страны более шестидесяти раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета этих состязаний, в общей сложности завоевав свыше 190 наград. На последнем чемпионате Европы, прошедшем в Праге, россияне завоевали семь медалей, из которых три золотые: Роберта Мшвидобадзе (60 кг), Михаила Игольникова (90 кг) и Тамерлана Башаева (свыше 100 кг), три серебряные: Яго Абуладзе (60 кг), Армана Адамяна (100 кг) и Инала Тасоева (свыше 100 кг) и одна бронзовая - Мадины Таймазовой (70 кг).

В Лиссабоне наши спортсмены выступят во всех семи категориях у мужчин и в шести из семи категорий у женщин (за исключением 52 кг). Четверо медалистов Евро-2020: Абуладзе, Игольников, Тасоев и Таймазова попробуют продолжить медальную серию в Португалии.

Вместе с ними за титулы и награды в составе российской сборной поборются:

66 кг – трижды вице-чемпион мира 2014, 2015 и 2017 Михаил Пуляев и дважды чемпион молодежной Европы, медалист «Мастерса»-2021 Арам Григорян;

73 кг – обладатель двух наград чемпионатов мира 2011 и 2014, вице-чемпион Европы-2017 Муса Могушков;

81 кг – чемпион Европы-2016 и Олимпийских игр-2016, призер чемпионата мира-2017 Хасан Халмурзаев и медалист двух континентальных чемпионатов 2017 и 2018 годов Аслан Лаппинагов;

100 кг – призер двух чемпионатов мира 2018 и 2019 Нияз Ильясов;

48 кг – обладательница четырех наград чемпионатов Европы, включая золотую-2018 Ирина Долгова и медалист четырёх этапов «Мировой серии» Сабина Гилязова;

57 кг – чемпионка Европы-2019 Дарья Межецкая и бронзовый призер чемпионата Европы-2018 Анастасия Конкина.

63 кг - обладательница золотых медалей двух турниров «Мировой серии» Дарья Давыдова;

78 кг – бронзовый призер чемпионата мира-2018 Александра Бабинцева и медалист четырех турниров «Мировой серии» Антонина Шмелева;

Свыше 78 кг – третий призер турнира «Гран-при» Анжела Гаспарян.

За три дня – с 16 по 18 апреля 2021 года, на татами универсальной крытой «Алтис арены» россияне в соперничестве с атлетами из 39 стран поспорят за медали чемпионата Европы и прилагающиеся к ним рейтинговые очки для олимпийской квалификации. Победитель сможет пополнить счет на 700, серебряный призер – на 490, а бронзовый – на 350 очков. По решению Международной федерации дзюдо в связи с эпидемиологической обстановкой в мире и большим перерывом в проведении турниров в 2020-2021 годах каждый спортсмен сможет записать на свой счет баллы, полученные на одном из двух континентальных чемпионатов.

На турнире в Лиссабоне важно не только набрать очки, но и проявить себя. Дело в том, что у сборной России есть олимпийские лицензии во всех весах, и почти во всех право поехать в Токио имеют два, а то и три спортсмена. При одном-единственном месте в команде. Лишь три российских дзюдоиста на 100 процентов гарантировали себе место в олимпийской сборной: восстанавливающаяся после травмы Наталья Кузютина (52 кг), племянница знаменитого борца, олимпийского чемпиона Артура Таймазова Мадина Таймазова (70 кг) и Михаил Игольников (90 кг). У них нет равных по силе конкурентов. В остальных же категориях тренерам сборной предстоит нелегкий, а порой и просто тяжелейший выбор между не уступающими друг другу кандидатами.

Вот пример для наглядности. В пятницу в борьбу на чемпионате Европы вступили легковесы. В категории 66 кг у сборной России получили право выступить в Токио Якуб Шамилов (3161 очко в олимпийском рейтинге, 18 место), Арам Григорян (3153, 19 место) и Михаил Пуляев (2858, 22 место). Разница между двумя первыми – мизерна, а третий при удачном выступлении в Лиссабоне перегонит обоих.

В общем, битва за место под восходящим японским солнцем будет очень серьезная.

источник: «Советский спорт»
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