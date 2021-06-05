Самый необычный в истории. Завтра в Будапеште стартует чемпионат мира по дзюдо

Туда нельзя, сюда нельзя, никуда нельзя – слова старой песенки могли бы стать девизом любого нынешнего турнира, и чемпионат мира по дзюдо не исключение. Коронавирусный регламент изрядно напрягает, но к нему уже привыкли. Однако это не единственная особенность соревнований в столице Венгрии. Есть и вторая – впервые после включения дзюдо в программу Олимпиад, чемпионат мира и Игры пройдут в один год. Более того, два крупнейших события в мире дзюдо разделят всего несколько недель.

До 81 кг – олимпийский чемпион Рио Хасан Халмурзаев и победитель трех турниров «Мировой серии» Аслан Лаппинагов.

До 100 кг – чемпион Европы–2019 Арман Адамян.

Свыше 100 кг – чемпион Европы–2020, победитель трех турниров «Мировой серии» Тамерлан Башаев, единственный россиянин, дважды в этом году поднимавшийся на высшую ступень пьедесталов почета состязаний топ–уровня.

У женщин в категории до 48 кг – бронзовая медалистка чемпионата Европы–2021, призер четырех турниров «Мировой серии» Сабина Гилязова и победительница двух первенств Европы и юношеских Олимпийских игр в Буэнос–Айресе Ирэна Хубулова.

До 52 кг – вице–чемпионка Европы–2017, победительница «Гран–при»–2013 в Циндао, чемпионка казанской Универсиады в том же году Алеся Кузнецова и медалистка молодежного Первенства Европы–2014 Анастасия Поликарпова.

До 57 кг – бронзовый призёр чемпионата Европы Анастасия Конкина.

До 63 кг – бронзовый призёр чемпионата Европы Екатерина Валькова.

До 78 кг – победительница гаагского «Гран–при»–2018 Антонина Шмелева и бронзовая медалистка «Гран–при»–2018 в Анталье Нюргуяна Никифорова.

Свыше 78 кг – медалистка «Гран–при»–2017 в Ташкенте Анжела Гаспарян.

Сказать, что в Будапешт приехали те, кто не будет участвовать в Олимпиаде, было бы неправильно и несправедливо по отношению к спортсменам. Вернее так: чемпионат мира – это последний шанс убедить в своей силе тренеров и генменеджера сборных Эцио Гамбу. Состав на Игры объявят в конце месяца, но, скорее всего, решение будет приниматься по месту в рейтинге, а чемпионат мира – наиболее рейтинговый из турниров, проводимых под эгидой Международной федерации дзюдо. Чемпионы в индивидуальных состязаниях получат тут по 2000 очков в мировом рейтинге, серебряные призеры – по 1400, бронзовые – по 1000 – больше, чем за победу в любых других состязаниях. Учитывая, что в некоторых категориях российских дзюдоистов в рейтинге разделяет несколько сотен, а то и десятков очков, успешное выступление в Будапеште, это практически гарантия поездки в Токио. Хотя последнее слово в любом случае за тренерским штабом. А мы знаем, что Гамба в таких вещах не ошибается: пять только золотых олимпийских медалей на двух последних Играх тому доказательство.

При этом было бы категорически неправильно воспринимать чемпионат мира исключительно как отборочное соревнование. Хотя бы потому, что выиграть его сложнее, чем Олимпиаду. Ведь на Играх выступают исключительно по одному представителю от страны, к тому же есть квоты для слаборазвитых в плане дзюдо регионов. На чемпионате же мира в 14 категориях у мужчин и женщин можно выставить до 18 участников. К примеру, за награды Игр в Токио будут бороться 386 дзюдоистов, а в чемпионате мира примут участие до тысячи спортсменов. Конечно, далеко не все страны выставят первых номеров. К примеру, японцы вообще уже давно определили 14 олимпийцев и целенаправленно готовят их к Играм. Но вторые-третьи номера у тех же родоначальников дзюдо ненамного слабее первых, если вообще слабее. Попробуйте пройдите двух японцев, двух французов, корейцев, бразильцев или грузин!

Вообще за всю российскую историю, у нас всего пять чемпионов мира: Николай Ожегин, Александр Михайлин, Виталий Макаров, Иван Нифонтов и Тагир Хайбулаев. И тот факт, что нынешний турнир не соберет всех сильнейших – хороший шанс это число увеличить.

Закончится чемпионат мира командным турниром, для участия в котором сборная России дополнительно заявила восьмерых спортсменов: бронзовую медалистку чемпионата Европы Юлию Казарину (57 кг), обладательницу серебряной медали на «Большом шлеме» в Екатеринбурге-2018 Таисию Кирееву (70 кг), победительницу Открытого турнира Азии в Актау-2021 Дали Лилуашвили (70 кг), вице-чемпионку Европы-2017 среди девушек Дарью Владимирову (свыше 78 кг), серебряного призера «Большого шлема»-2021 в Казани Аюба Хажалиева (73 кг), победителя трех турниров «Гран-при» Хусена Халмурзаева (90 кг), двукратного медалиста первенств Европы среди юниоров Мансура Лорсанова (90 кг) и бронзового призера Кубка Европы-2019 в Одивелаше Алена Цховребова (свыше 100 кг).