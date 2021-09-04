Сборные России и мира по дзюдо встретились на ВЭФ-2021 (видео)

Традиционный турнир прошел в новом формате - матчевой встрече юниорских сборных России и мира, которую составили победители и призеры первенства мира 2019 года из Германии, Венгрии, Франции, Турции, Нидерландов и Таджикистана.
После шести основных поединков матча счет был 3:3. В «голден-скор» встрече Дарья Владимирова принесла победу сборной России, выиграв второй раз у француженки Тахины Дюран. Победы в матче также одержали Валерий Ендовицкий и Ирина Зуева.
В церемонии награждения приняли участие Министр спорта Олег Матыцин и глава Международного фонда дзюдо Аркадий Ротенберг.
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Организаторами международного турнира имени Дзигоро Кано являются Международная федерация дзюдо, Министерство спорта РФ, Федерация дзюдо России и Администрация Приморского края. Оператор - Фонд Росконгресс.