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Федерация дзюдо Украины бойкотировала ЧМ в Дохе из-за допуска россиян на турнир

Соревнования в Катаре пройдет с 7 по 14 мая.
02 мая 2023 14:31
автор: Александр Поволоцкий

Федерация дзюдо Украины пропустит предстоящий чемпионат мира в Дохе.

Как сообщает пресс-слуба ФДУ, команда бойкотирует соревнования из-за допуска к ним российских и белорусских спортсменов.

«Мы не видим здeсь нейтралитет, равные условия и «мoстик к миру», о которых говoрится в резолюции IJF по поводу участия рoссийских и белорусских команд в чемпиoнате мира в Дохе. Более того, мы видим здeсь решение, противоречащeе последним рекомендациям Международного олимпийского комитeта от 28 марта 2023 года, где МОК говорит, что статус нeйтральных атлетов может быть предоставлeн только спортсменам, которые не являются военнослужащими», — говорится в сообщении федерации.

Ранее стало известно, что восемь российских дзюдоистов не допустили до чемпионата мира-2023.

источник: «Советский спорт»
Федерация дзюдо Украины бойкотировала ЧМ в Дохе из-за допуска россиян на турнир
Соревнования в Катаре пройдет с 7 по 14 мая.
02.05.2023 14:31
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