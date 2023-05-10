Российских болельщиков выгнали с ЧМ по дзюдо в Катаре из-за георгиевских лент

Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе (Катар) выгнали с арены российских болельщиков, которые пришли на соревнования с георгиевскими лентами на одежде.

«Организаторы попросили зрителей убрать предметы (георгиевские ленты - Прим. «Советского спорта»), однако они отказались это сделать. Поэтому их попросили покинуть арену, они не смогут больше посещать соревнования», - приводит слова представителя Международной федерации дзюдо (IJF) Inside the Games.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Катаре с 7 по 14 мая. Российские и белорусские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе.