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Российских болельщиков выгнали с ЧМ по дзюдо в Катаре из-за георгиевских лент

Их больше не пустят на трибуны.
10 мая 2023 09:10
автор: Александр Кожевников

Организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе (Катар) выгнали с арены российских болельщиков, которые пришли на соревнования с георгиевскими лентами на одежде.

«Организаторы попросили зрителей убрать предметы (георгиевские ленты - Прим. «Советского спорта»), однако они отказались это сделать. Поэтому их попросили покинуть арену, они не смогут больше посещать соревнования», - приводит слова представителя Международной федерации дзюдо (IJF) Inside the Games.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Катаре с 7 по 14 мая. Российские и белорусские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе.

источник: ТАСС
Российских болельщиков выгнали с ЧМ по дзюдо в Катаре из-за георгиевских лент
Их больше не пустят на трибуны.
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