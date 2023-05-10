Чен: обидно за россиян, которых не допустили до ЧМ по дзюдо, но украинцы туда не поехали вообще

Вице‑чемпионка мира в тройном прыжке Иоланда Чен высказалась о недопуске некоторых российских спортсменов до соревнований.

«Ужасно обидно за часть наших спортсменов, которых не допустили. Но часть наших спортсменов туда поехала, это плюс.

Ситуация неприятная для тех, кто не поехал, конечно. Но имеет место компенсация: украинские спортсмены не поехали вообще, а наших только восемь. Надо с этим, однако, разбираться», - приводит слова Чен «Матч ТВ».

Международная федерация дзюдо разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на чемпионате мира в Дохе под нейтральным флагом, но отказала в допуске на турнир восьми членам делегации сборной России.

Ранее троих болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских ленточек.