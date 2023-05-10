«Организаторы не понимают, что это». Иоланда Чен – об удалении зрителей с георгиевскими ленточками

Вице‑чемпионка мира в тройном прыжке Иоланда Чен высказалась об удалении с чемпионата мира по дзюдо болельщиков с георгиевскими лентами.

«По поводу ленточек. Мне кажется, рановато тут видеть какую то дискриминацию. Это другая страна, мусульманская. Надо смотреть правила соревнований. Например, на чемпионате мира по легкой атлетике в Катаре нам многое запрещали из одежды, например. Нам кажется, что все должны знать наши атрибуты, но и мы не все знаем и понимаем их атрибуты.

Дело не в том, что ленточка ассоциируется с Россией или Беларусью, а в том, что организаторы вообще не понимают, что это такое», - приводит слова Чен «Матч ТВ».

Международная федерация дзюдо разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на чемпионате мира в Дохе под нейтральным флагом, но отказала в допуске на турнир восьми членам делегации сборной России.

Чемпионат мира по дзюдо проходит в Катаре с 7 по 14 мая. Российские и белорусские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе.

Ранее в Федерации дзюдо России назвали действия организаторов турнира правомерными.