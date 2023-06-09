Звезды российского дзюдо выступят в турнире на Спортивных играх ПМЭФ-2023

Международный командный турнир по дзюдо «Вызов Явары» в третий раз пройдет под эгидой Петербургского международного экономического форума и соберет именитый состав участников.

За команду «Явара Нева» выступят серебряный призер чемпионата мира 2023 года Инал Тасоев, победитель Олимпиады-2016 Хасан Халмурзаев, чемпион мира 2021 года Яго Абуладзе и другие именитые дзюдоисты. Соперниками ведущего российского клуба станут «Локомотив» из Нальчика, белорусские «Стайки» и казахстанский «Женыс».

«Важно, что «Вызов Явары» снова пройдет в международном формате. «Стайки» и «Женыс» проявили себя в Континентальной лиге дзюдо, хотя и не прошли в финал. Но в Санкт-Петербурге у них появится возможность встретится с сильнейшими клубами России», – заявил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик.

Соревнования пройдут 16 июня в формате «стенка на стенку». Каждый матч будет состоять из пяти поединков.

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