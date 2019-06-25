В Тольятти застрелили дзюдоиста 27-летний Евгений Кушнир мог стать участником разборок в Центральном районе города.

Мастер спорта по дзюдо Евгений Кушнир был убит 24 июня в Тольятти, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на TLTgorod.

По информации источника, следствие полагает, что спортсмена убили выстрелом в голову из травматического пистолета.

Также в больнице оказался друг Евгения с многочисленными ножевыми ранениями. Возможно, молодые люди стали участниками разборки на улице Ларина в Центральном районе Тольятти.

По данным фактам Центральным межрайонным следственным отделом города Тольятти следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждены уголовные дела.

Кушнир недавно отметил день рождения. Ему исполнилось 27 лет. На счету мастера спорта есть множество побед и призов турниров по дзюдо.