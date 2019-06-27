В Тольятти задержан подозреваемый в убийстве дзюдоиста Им оказался уроженец Азербайджана.

Задержан подозреваемый в совершении убийства мастера спорта по дзюдо Евгения Кушнира, которое произошло 24 июня в Тольятти, сообщает официальный сайт Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области.

Им оказался уроженец республики Азербайджан 1988 года рождения, который скрылся с места преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

Также задержан подозреваемый в совершении ножевых ранений другу Кушнира. По подозрению в совершении указанного преступления задержан уроженец республики Азербайджан 1972 года рождения.