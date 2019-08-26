Кузютина завоевала серебряную медаль на чемпионате мира Турнир проходит в Токио.

Новости СМИ2 Россиянка Наталья Кузютина проиграла в финальной схватке до 52 кг 19-летней японке Уте Абэ. Таким образом, уроженка Брянска завоевала серебро. Бронзовые медали достались Мажлинде Кельменди из Косово и японке Ае Сисиме (Япония). Добавим, что чемпионат мира в Токио завершится 1 сентября.