Французский дзюдоист Ринер проиграл впервые за 10 лет 30-летний француз – олимпийский чемпион игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

На турнире «Большего шлема» в Париже в турнире в весовой категории свыше 100 кг французский дзюдоист Тедди Ринер потерпел поражение в схватке с японцем Кокоро Кагеуре.

Для 30-летнего Ринера это поражение стало первым с сентября 2010 года. С того момента французский спортсмен выиграл рекордные 154 схватки подряд.

На счету Ринера две золотые олимпийские медали, завоеванные в Лондоне и Рио-де Жанейро в 2012 и 2016 годах. Он 11 раз выигрывал чемпионаты мира и 5 раз становился чемпионом Европы.