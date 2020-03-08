Из-за коронавируса этап мировой серии по дзюдо в Екатеринбурге пройдет без зрителей Соревнования пройдут с 13 по 15 марта.

Этап мировой серии по дзюдо «Большой Шлем» в Екатеринбурге состоится без зрителей.

Такое решение было принято по рекомендации Роспотребнадзора, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе турнира.

«Международный турнир по дзюдо «Большой шлем – 2020», проведение которого запланировано в Екатеринбурге с 13 по 15 марта, пройдет при пустых трибунах. Такое решение было принято по рекомендации Роспотребнадзора», - сказал собеседник агентства.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию.

По всему миру в целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.