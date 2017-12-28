«Советский спорт» рассказывает о крутых поединках с участием российских бойцов, которые ждут фанаты ММА в 2018 году.

ACB

Мухамед Берхамов (Россия) — Альберт Туменов (Россия)

Бой за звание чемпиона в полусреднем весе

Детали. Бой состоится 16 февраля на турнире ACB 80 в Краснодаре.

23-летний Мухамед Берхамов считается восходящей звездой мирового ММА. За свою карьеру он провел уже 12 поединков и во всех одержал победы. В 2017 году он стал чемпионом лиги ACB и нокаутировал именитого американца Бретта Купера. На Мухамеда будет очень интересно посмотреть в схватке с Альбертом Туменовым — бойцом, которые еще недавно дрался в UFC и был там далеко не на самых последних ролях. Если Берхамову удастся победить, то, скорее всего, UFC сделает все возможное, чтобы перехватить его у ACB.

Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия) — Эдуард Вартанян (Россия)

Бой за звание чемпиона в легком весе

Детали. Бой не анонсирован, но глава промоушена Майрбек Хасиев пообещал провести схватку в Ереване.

Спортсмены уже дважды встречались в «клетке» и в обоих случаях победителем уходил Абдул-Азиз Абдулвахабов. В 2016 году он не оставил никаких шансов Вартаняну, нокаутировав его уже в первом раунде. А вот на итоговом турнире 2017 года в Москве Эдуард был лучше чемпиона, но судьи решили отдать победу действующему чемпиону. Это решение породило много критики в адрес судейского корпуса и лиги ACB. Чтобы как-то сгладить ситуацию, Майрбек Хасиев пообещал парням устроить третий поединок, но уже на территории Эдуарда Вартаняна — в Армении. Когда бой состоится, пока неизвестно. Точно можно сказать, что не раньше мая, так как до этого месяца ACB не собирается проводить турнир в Ереване.

Марат Балаев (Россия) — Юсуф Раисов (Россия)

Бой за звание чемпиона в полулегком весе

Детали. Бой должен состояться в 2018 году, однако точной даты еще нет.

В декабре 2016 года Марат Балаев, которому было уже 40 лет, неожиданно нанес поражение 21-летнему Юсуфу Раисову и стал чемпионом лиги ACB в полулегком весе. Российские фанаты ММА ждали реванш один год, но за некоторое время до турнира ACB 77 стало известно, что Балаев получил травму и не сразится против Юсуфа. В итоге, руководство промоушена решило организовать схватку за титул «временного» чемпиона. Соперником Раисова стал Александр Педусон. Стоит отметить, что поединок получится очень интересным, но во втором раунде Раисову удалось провести удушающий прием и заставить соперника сдаться. Теперь уже точно, в 2018 году Марат Балаев должен дать реванш молодому спортсмену. Если, конечно, не получит очередную травму.

Fight Nights

Тагир Уланбеков (Россия) — Тайсон Нэм (США)

Бой за звание чемпиона в наилегчайшем весе

Детали. Поединок не анонсирован. Но если быть логичным, то он должен состояться. Уланбеков — чемпион, Нэм — первый номер рейтинга.

Легкий вес в Fight Nights не на шутку удивил в 2017 году. Чемпионом промоушена стал мало кому известный Тагир Уланбеков, который в октябре сабмишеном победил спортсмена из Армении Вартана Асатряна. Всего за спиной Тагира — шесть победных боев.

Тайсон Нэм подписал контракт с промоушеном в 2017 году и выдал два крутых поединка. Первый бой в рамках FN он провел против экс-претендента на пояс UFC в наилегчайшем весе Али Багаутинова и нокаутировал его за секунду до конца первого раунда. Было много разговоров о том, что Нэм нанес удар уже после гонга. Но уже во втором поединке он доказал, что приехал в Россию не деньги зарабатывать, а драться. В октябре он нокаутировал Ризвана Абуева. И сейчас Нэм является претендентом на пояс чемпиона, которым владеет Уланбеков.

Владимир Минеев (Россия) — Магомед Исмалов (Россия)

Рейтинговый бой в среднем весе

Детали. Президент промоушена Камил Гаджиев давно собирается организовать данный поединок. В 2018 году он должен состояться.

Главный трештокер России Владимир Минеев давно вызывает на поединки звезд ММА. Первым был Александр Шлеменко. Но экс-чемпион Bellator лишь улыбнулся такому поведению Минеева. Потом были еще пару виртуальных соперников у Владимира, но это ничем не закончилось. Словесная перепалка Минеева и Магомеда Исмаилова длится уже давно. Спортсмены в социальных сетях стебутся друг над другом и обещают закатить настоящую рубку в «клетке». Поединок может состояться в первом полугодии.

Фабио Мальдонадо (Бразилия) — Никита Крылов (Украина/Россия)

Бой за звание чемпиона в полутяжелом весе

Детали. Мальдонадо — чемпион, Урылов — официальный претендент. Бой состоится точно.

Многие списывали Мальдонадо со счетов даже тогда, когда он чуть не нокаутировал Федора Емельяненко. А бразилец взял, да и и выдал серию из двух побед кряду. В марте он победил техническим нокаутом Абдула-Хамида Давлятова, а в сентябре стал чемпионом, одолев Курбана Омарова сабмишеном. Конечно, соперники не самые сильные, но Фабио побеждал более молодых и голодных соперников. За это его стоит уважать. Теперь его ждет противостояние с экс-бойцом UFC Никитой Крыловым.

Крылов пришел в Fight Nights в 2017 году и сразу эксперты ММА заговорили о нем, как о будущем чемпионе. За календарный год он провел три поединка и во всех одержал досрочные победы, на которые понадобилось всего две минуты и 12 секунд. В претендентском поединке он не оставил шансов американцу Эмануэлю Ньютону, уложив его за 43 секунды. В противостоянии против Мальдонадо, Никита является фаворитом. Но он точно не смотрит на чемпиона свысока. Победить Фабио очень сложно. Последний император подтвердит.

Виталий Минаков (Россия) — Сергей Харитонов (Россия)

Рейтинговый бой в тяжелом весе

Детали. Устное соглашение есть, но контракт на бой еще не подписан. FN собирается организовать встречу колоритных тяжеловесов в марте.

О поединке Минаков — Харитонов давно ходят разговоры. Изначально планировалось, что спортсмены подерутся в рамках организации Bellator, но по всем известным причинам, Виталий не выступает в американском промоушене с 2014 года. Харитонову разрешено проводить бои в других организация, поэтому в марте он готов дать поединок Минакову.

Если схватка состоится, то она станет одной из главных в российских ММА в 2018 году. Оба бойца известны во всем мире. На данный момент Сергей имеет серию из трех побед кряду и находится в отличном настроении. Минаков и вовсе не знает горечи поражений: 21 победа в его активе.

Сергей Павлович (Россия) — Виктор Пешта (Чехия)

Бой за звание чемпиона в тяжелом весе

Детали. Бой пока еще не объявлен.

Павлович ударно провел 2017 год, победив единогласным решением Михаила Мохнаткина и техническим нокаутом в первом раунде Кирилла Сидельникова. С кем Сергей подерется в новом году? Пока неизвестно. Но если обратиться к логике, то он сразится против чеха Виктора Пешты, который находится на втором месте в рейтинге промоушена. На первом месте расположился Виталий Минаков, но его поединок против Павловича не состоится. Почему? Потому что они друзья, одноклубники и представляют одну страну. Минаков не собирается портить карьеру более молодому парню. Ему интереснее драться против представителей другой страны, да и бой против Сергея Харитонова намечается…

Кто такой Виктор Пешта? Он провел пять поединков в UFC, но в них удалось одержать лишь одну победу. Повержен был россиянин Константин Ерохин. Также Пешта встречался в октагоне с Алексеем Олейником и проиграл сабмишеном. UFC не стал продлевать контракт с чехом — Виктор стал свободным агентом. В 2017 году он подписал контракт с Fight Nights и провел удачный бой против белоруса Алексея Кудина. Та схватка завершилась победой Пешты сабмишеном в первом раунде.

Bellator

Федор Емельяненко (Россия) — Фрэнк Мир (США)

Поединок ¼ финала Гран-при в тяжелом весе

Детали. Бой состоится в апреле.

Лига Bellator запустила мини-турнир — Гран-при в тяжелом весе, в котором примут участие восемь бойцов. Среди них и наш Федор Емельяненко. В первом поединке Последний император сразится с экс-чемпионом UFC Фрэнком Миром. Фаворитом является американец, но все мы знаем, что Федор может победить этого спортсмена, причем очень быстро.

Бой, скорее всего, состоится в середине апреля. Емельяненко горит желанием закрыть свое поражение от Мэтта Митриона, а Фрэнк Мир хочет быстрее вернуться в «клетку». Последний раз он выступал в марте 2016 года и проиграл Марку Ханту нокаутом.

Кстати говоря, есть шанс, что Федор вновь встретится с Митрионом. Это может случиться в финале Гран-при. Победитель станет чемпионом организации в тяжелом весе.

Дуглас Лима (Бразилия) — Андрей Корешков (Россия)

Бой за звание чемпиона в полусреднем сесе

Детали. Нет анонса боя, но фанаты ждут третьего противостония.

На данный момент бразилец Дуглас Лима является чемпионом, а Корешков — одним из претендентов. Возможные соперники знают друг друга хорошо, так как в «клетке» встречались дважды и счет в противостоянии равный: 1-1.

В 2015 году Андрей одержал победу единогласным решением судей, а через год Дуглас взял реванш, победив нокаутом в третьем раунде. Корешков выигрывал по очкам, действовал первым номером, но в один миг забыл про защиту. Дуглас этот момент поймал и сильно ударил — Андрей проиграл.

После второго поединка Корешков победил Чиди Нжокуани, а Лима провел успешную защиту титула в поединке против Лоренца Ларкина. В январе он сразится против Рори Макдональда.

Bellator должен дать шанс россиянину вернуть чемпионский пояс. Если не сразу, то через один бой точно.

UFC

Тони Фергюсон (США)/Конор Макгрегор (Ирландия) — Хабиб Нурмагомедов (Россия)

Бой за звание чемпиона в легком весе

Детали. Хабиб должен побеждать Эдсона Барбозу, а только потом думать о Фергюсоне и Макгрегоре.

Если Нурмагомедов победит бразильца 31 декабря, то станет главным претендентом на бой против «временного» чемпиона Тони Фергюсона или полноценного чемпиона Конора Макгрегора. Однако, UFC может устроить в первом полугодии объединительный поединок между американцем и ирландцем, а значит, россиянину придется опять ждать, или, скажем, провести бой против какого-нибудь Эдди Альвареса, который тоже ждет своего шанса на пояс

Если все сложится хорошо, то в конце 2018 года мы все-таки увидим титульный бой с участием Нурмагомедова.

Фабрисио Вердум (Бразилия) — Александр Волков (Россия)

Рейтинговый бой в тяжелом весе

Детали. Вердум — самый возможный соперник для Волкова.

Кто станет следующим соперником российского спортсмена неизвестно. Однако, можно логически просчитать. Обратимся к рейтингу тяжеловесов. Чемпионом является Стипе Миочич. Он в начале года проведет защиту против первого номера рейтинга Фрэнсиса Нганноу. Значит эти парни сразу отпадают. Идем дальше. На третьей строчке расположился Фабрисио Вердум. Он уже возрастной боец, и не ясно, согласится ли он на поединок против Александра, так как уже давно выпытывает у Даны Уайта титульный бой. Но, в принципе, шанс, что схватка с Волковым состоится составляет 50%. Следом в рейтинге идет Кейн Веласкес, который каждый день борется с различными травмами. Американец вообще может завершить карьеру.

Остались два спортсмена, которые выше Волкова в рейтинге. Это Деррик Льюис и Марк Хант. В феврале американец сразится с поляком Марчином Тыбурой. А новозеландец схлестнется с обидчиком Алексея Олейника - Кертисом Блейдсом.

Фабрисио Вердум - Александр Волков. И это будет интересное противостояние. Согласитесь? Главное, чтобы бразилец согласился.