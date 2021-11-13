UFC Вегас 42: Холлоуэй vs Родригез. Что ожидать от главных боев турнира

МАКС ХОЛЛОУЭЙ — ЯИР РОДРИГЕЗ

Главный бой турнира вызывает много споров и рассуждений. Однозначно, что Макс Холлоуэй фаворит с большой буквы, но так ли мало шансов у Родригеза? Многие эксперты утверждают, что бой будет очень быстрым, а Макс просто снесет Родригеза и пойдет на встречу реваншу с Волкановски, который является действующим чемпионом. Холлоуэй отличается своей выносливостью, а Родригез очень здорово пробивает хай-кики. Оба бойца любят выжидать и ловить своих оппонентов на ошибках. Макс будет постоянно напирать и попытается заставить Яира ошибаться, скорее всего, этот бой не дойдет на решения. Есть большая вероятность, что Макс финиширует Родригеза досрочно.

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Где смотреть турнир.

СО-ГЛАВНЫЙ БОЙ В ТЯЖЕЛОМ ВЕСЕ: БЕН РОТВЕЛЛ – МАРКОС РОЖЕРИО ДЕ ЛИМА.

Бен Ротвелл настоящий ветеран ММА, он имеет хорошую борьбу, нокаутирующую мощь и предпочитает работать с дистанции, но кардио не его отличительная черта. Де Лима является базовым ударником и хорошо дышит. Стабильностью он не отличается, а чередует победы и поражения. Бен, с большой долей вероятности, будет пытаться уходить в борьбу, завершить бой там. Если он это не сделает, то выдохнется, а Де Лима этим воспользуется. Но опыт делает Ротвелла фаворитом.

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КОРТНИ КЕЙСИ – ЛИАНА ДЖОДЖУА

Один из самых ожидаемых поединков турнира. Джоджуа не уложилась в вес и отдаст Кортни 30% своего гонорара. Кейси имеет более длинные конечности и будет стараться держать дистанцию, а Лиане нужно сближение. Партер грузинской спортсменки на порядок выше. Ключ к победе для Лианы в кардио и комбинировании борьбы с ударной техникой.

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ОВИНС СЕНТ-ПРЮ – ФИЛИПЕ ЛИНС

Оба бойца не в лучшей форме и идут на серии из двух поражений. Овинс имеет неплохую ударную технику и отличается хорошей борьбой. Линс же поменял весовую категорию, до этого боя он дрался в тяжелом весе. В этом бою все решит форма и мотивация. Победитель сохранит прописку в UFC, а проигравший может быть уволен.