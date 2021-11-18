Легенда женского ММА снова в деле. Где смотреть поединок Миши Тейт?

Экс-чемпионка UFC Миша Тейт вернулась после пятилетнего отпуска и идет за второй победой в UFC. Ее соперницей станет не топовая, но довольно крепкая Кэтлин Виейра, бой пройдет в легчайшем весе. В со-главном поединке турнира Майкл Кьеза сразится с Шоном Брэдли, который идет без поражений в профессиональной карьере.

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Прогноз от Дианы Авсараговой.

ГДЕ И ВОСКОЛЬКО СМОТРЕТЬ ТУРНИР?

Предварительные поединки стартуют 20 ноября в 23:00 по московскому времени, а основной кард в 02:00 по Москве. Миша Тейт выйдет в октагон не ранее трех часов ночи.

Прямой эфир турнира будет доступен на UFC Fight Pass по платной подписке.

Источник: Instagram UFC Russia

Прямую трансляцию турнира можно посмотреть на телеканале UFC TV на сервисах Wink и more.tv по платной подписке.

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ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Украина – Setanta Sport

Молдова – Setanta Sport

Армения – Setanta Sport

Узбекистан – Metrotelecom

Казахстан – TV-com.kz

Беларусь – VOKA.TV

Грузия – AdjaraSport

СО-ГЛАВНЫЙ БОЙ ТУРНИРА

Майкл Кьеза устроит очень серьезную проверку для непобежденного проспекта UFC Шона Брэдли. Оба спортсмена очень хорошо работают в борьбе. Возможно, что нас ожидает яркий поединок двух партеристов высокого уровня.

КАРД ТУРНИРА