Легенда женского ММА снова в деле. Где смотреть поединок Миши Тейт?

Экс-чемпионка UFC Миша Тейт вернулась после пятилетнего отпуска и идет за второй победой в UFC. Ее соперницей станет не топовая, но довольно крепкая Кэтлин Виейра, бой пройдет в легчайшем весе. В со-главном поединке турнира Майкл Кьеза сразится с Шоном Брэдли, который идет без поражений в профессиональной карьере.
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Прогноз от Дианы Авсараговой.
ГДЕ И ВОСКОЛЬКО СМОТРЕТЬ ТУРНИР?
Предварительные поединки стартуют 20 ноября в 23:00 по московскому времени, а основной кард в 02:00 по Москве. Миша Тейт выйдет в октагон не ранее трех часов ночи.
Прямой эфир турнира будет доступен на UFC Fight Pass по платной подписке.
Прямую трансляцию турнира можно посмотреть на телеканале UFC TV на сервисах Wink и more.tv по платной подписке.
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ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР
Украина – Setanta Sport
Молдова – Setanta Sport
Армения – Setanta Sport
Узбекистан – Metrotelecom
Казахстан – TV-com.kz
Беларусь – VOKA.TV
Грузия – AdjaraSport
СО-ГЛАВНЫЙ БОЙ ТУРНИРА
Майкл Кьеза устроит очень серьезную проверку для непобежденного проспекта UFC Шона Брэдли. Оба спортсмена очень хорошо работают в борьбе. Возможно, что нас ожидает яркий поединок двух партеристов высокого уровня.
КАРД ТУРНИРА
- Главный поединок вечера, женский легчайший вес: Миша Тейт – Кетлин Виера;
- Со-главное событие, поединок в полусреднем весе: Майкл Кьеза – Шон Брэди;
- Легчайший вес: Рани Яхья – Кунг Хо Канг;
- Женский наилегчайший вес: Тайла Сантос – Джоанн Калдервуд;
- Легчайший вес: Эдриен Янез – Дэйви Грант;
- Полулегкий вес: Такер Лутц – Пэт Сабатини;
- Легкий вес: Рафа Гарсия – Натан Леви;
- Женский минимальный вес: Лома Локбунми – Лупита Годинез;
- Легкий вес: Фарес Зиам – Терренс Маккинни;
- Наилегчайший вес: Коди Дарден – Аори Кюиленг;
- Полулегкий вес: Шайлан Ноурданбеке – Шон Сориано;
- Женский минимальный вес: Сэм Хьюз – Луана Пиньеро.