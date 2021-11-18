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Легенда женского ММА снова в деле. Где смотреть поединок Миши Тейт?

21 ноября на турнире UFC Миша Тейт проведет очередной поединок против Кетлин Виейры.
Легенда женского ММА снова в деле. Где смотреть поединок Миши Тейт?
18 ноября 2021 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Instagram UFC Russia

Экс-чемпионка UFC Миша Тейт вернулась после пятилетнего отпуска и идет за второй победой в UFC. Ее соперницей станет не топовая, но довольно крепкая Кэтлин Виейра, бой пройдет в легчайшем весе. В со-главном поединке турнира Майкл Кьеза сразится с Шоном Брэдли, который идет без поражений в профессиональной карьере.

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Прогноз от Дианы Авсараговой.

ГДЕ И ВОСКОЛЬКО СМОТРЕТЬ ТУРНИР?

Предварительные поединки стартуют 20 ноября в 23:00 по московскому времени, а основной кард в 02:00 по Москве. Миша Тейт выйдет в октагон не ранее трех часов ночи.

Прямой эфир турнира будет доступен на UFC Fight Pass по платной подписке.

Источник: Instagram UFC Russia

Прямую трансляцию турнира можно посмотреть на телеканале UFC TV на сервисах Wink и more.tv по платной подписке.

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Публикация от UFC (@ufc)

ПРОСМОТР ТУРНИРА В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Украина – Setanta Sport
Молдова – Setanta Sport
Армения – Setanta Sport
Узбекистан – Metrotelecom
Казахстан – TV-com.kz
Беларусь – VOKA.TV
Грузия – AdjaraSport

СО-ГЛАВНЫЙ БОЙ ТУРНИРА

Майкл Кьеза устроит очень серьезную проверку для непобежденного проспекта UFC Шона Брэдли. Оба спортсмена очень хорошо работают в борьбе. Возможно, что нас ожидает яркий поединок двух партеристов высокого уровня.

КАРД ТУРНИРА

  • Главный поединок вечера, женский легчайший вес: Миша Тейт – Кетлин Виера;
  • Со-главное событие, поединок в полусреднем весе: Майкл Кьеза – Шон Брэди;
  • Легчайший вес: Рани Яхья – Кунг Хо Канг;
  • Женский наилегчайший вес: Тайла Сантос – Джоанн Калдервуд;
  • Легчайший вес: Эдриен Янез – Дэйви Грант;
  • Полулегкий вес: Такер Лутц – Пэт Сабатини;
  • Легкий вес: Рафа Гарсия – Натан Леви;
  • Женский минимальный вес: Лома Локбунми – Лупита Годинез;
  • Легкий вес: Фарес Зиам – Терренс Маккинни;
  • Наилегчайший вес: Коди Дарден – Аори Кюиленг;
  • Полулегкий вес: Шайлан Ноурданбеке – Шон Сориано;
  • Женский минимальный вес: Сэм Хьюз – Луана Пиньеро.

источник: «Советский спорт»
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