Столкновение в тяжелом весе. Где и когда смотреть поединок Нганну и Гана

ЧЕМ ИНТЕРЕСЕН ПОЕДИНОК

Тяжелый вес – это всегда захватывающе, особенно если в клетке два серьезных нокаутера, которые тренировались у одного тренера. Скучно не будет точно. Фрэнсис Нганну и Сирил Ган устроят настоящее шоу.

ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ ПОЕДИНОК

Фрэнсис Нганну и Сирил Ган выйдут в октагон UFC 23 января.

UFC 270 – первый номерной турнир организации в новом году. Полная трансляция будет доступна на UFC Fight Pass по платной подписке. Для жителей России, в 2022 году, UFC начнет транслировать телеканал «Матч». Бой тяжеловесов пройдет с 29 на 30 января и состоится ранним утром.

Источник фото: Инстаграм Сирила Гана

ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРНИР В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР

Украина – Setanta Sports

Молдова – Setanta Sports

Узбекистан – Metrotelecom

Казахстан – TV-com.kz

Грузия – AdjaraSport

Беларусь – VOKA.TV

ПРОГНОЗ НА ГЛАВНЫЙ БОЙ ВЕЧЕРА

Прогноз на бой тяжеловесов – это всегда сложно. Все может решить один удар. Нганну явный фаворит, но Ган никогда не проигрывал, а это тоже добавляет интриги.

Мы привыкли, что Фрэнсис просто сносит соперников. Сколько продержится претендент? Многое зависит от тренера Фернандо Лопеса, ранее тренировавшего Нганну, а теперь работающего с Ганом. Лопес – очевидный победитель в поединке, который останется на коне при любом исходе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Francis Ngannou (@francisngannou)

Сирил Ган в последнем поединке победил Деррика Льюиса техническим нокаутом в третьем раунде. В его активе десять побед и ни одного поражения.

Фрэнсис Нганну в последнем бою нокаутировал Стипе Миочича во втором раунде. На его счету шестнадцать побед и три поражения.