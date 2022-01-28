Прогноз на поединок Молдавского и Бейдера

Давайте разбираться. Нас ждет поединок двух полутяжеловесов, которые перешли в тяжелый вес и добились там результатов. Бейдер — чемпион Bellator в тяжелом весе. Молдавский — временный чемпион Bellator в тяжелом весе. Их бой должен объединить два титула. Оба бойца — яркие представители борьбы в широком смысле слова. Валентин — базовый самбист, который адаптировал свои навыки под смешанные единоборства. Райан пришел в ММА из вольной борьбы.

Начало пути. Валентин Молдавский в любительском ММА.

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Но не думайте, что борьбы будет много. Нас ожидает противостояние бойцов ММА, которые предпочитают работу в стойке и обладают нокаутирующей мощью. Противостояние будет довольно принципиальным. Бейдер нокаутировал Федора Емельяненко своим знаменитым «хуком из Аризоны», но уступил в поединке Вадиму Немкову.

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Молдавский стал проводить довольно умные поединки и не стремится форсировать события. Хотя, многие утверждают, что он показывает скучные бои. Бейдер охотится за нокаутом, имеет довольно открытую стойку и проигрывает хорошим ударникам. Райан шел на великолепной серии из семи побед к ряду, но был остановлен Вадимом Немковым, а после «потушен» Кори Андерсоном.

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ПРОГНОЗ

Есть большая вероятность, что Бейдер сдал ментально. Поединок с Немковым проходил относительно ровно, а Андерсон откровенно его деклассировал. Сможет ли Бейдер преодолеть психологическое напряжение… От этого зависит исход боя. Молдавский будет оказывать давление и рассчитывать на один удар. Сам в борьбу он не пойдет. Его цель — перебить в стойке. А если получится, нокаутировать.

Американцу не стоит испытывать судьбу в стойке, он уже пробит и может снова упасть. Ему надо работать в стиле Магомеда Анкалаева и Амира Алиакбари, которые победили Валентина, используя борьбу. Бейдер очень хороший вольник, у него есть шанс перевести и удержать Молдавского в партере. Но, судя по последнему бою, Райану особо ничего не светит. Если он не провел психологическую работу над ошибками, его ждет поражение. Он может быть нокаутирован или уступить судейским решением. Но если Бейдер соберется, его навыков и опыта хватит для победы.

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Валентин Молдавский в последнем поединке победил Тимоти Джонсона единогласным решением судей. На его счету двенадцать побед и одно поражение.

Райан Бейдер в последнем бою проиграл Кори Андерсону техническим нокаутом в первом раунде. В его рекорде тридцать одна победа и семь поражений.