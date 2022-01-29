Десант из России атакует США. Где смотреть турнир Bellator 273

ГДЕ СОСТОИТСЯ И КОГДА СМОТРЕТЬ
Bellator 273 пройдет на арене Mohegan Sun в Анкассвиле. Поединки пройдут в ночь с 29 на 30 января. Прямой эфир турнира будет доступен на официальном You-Tube канале промоушена и мультимедийной платформе «Окко Спорт» по платной подписке.
РОССИЙСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
На турнире выступят два бойца команды Fedor Team: Валентин Молдавский и Никита Михайлов. В со-главном поединке вечера сразится россиянин Ислам Мамедов, представляющий команду Хабиба Нурмагомедова.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД ТУРНИРА
Дарион Колдуэлл – Энрике Барцола
Крис Гонсалес – Саад Авад
Дуэйн Джонсон – Далтон Роста
Бен Пэрриш – Салливан Коули
Лукас Бреннан — Бен Луго
Никита Михайлов – Блэйн Шатт
ОСНОВНОЙ КАРД ТУРНИРА
Райан Бейдер – Валентин Молдавский
Бенсон Хендерсон – Ислам Мамедов
Генри Корралес – Эйден Ли
Сабах Хомаси – Джалил Уиллис
Прогноз на поединок Молдавского и Бейдера.
ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО
На турнире будет присутствовать легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко. Он будет секундировать Валентина Молдавского и Никиту Михайлова.
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