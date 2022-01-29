Десант из России атакует США. Где смотреть турнир Bellator 273

ГДЕ СОСТОИТСЯ И КОГДА СМОТРЕТЬ

Bellator 273 пройдет на арене Mohegan Sun в Анкассвиле. Поединки пройдут в ночь с 29 на 30 января. Прямой эфир турнира будет доступен на официальном You-Tube канале промоушена и мультимедийной платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

РОССИЙСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

На турнире выступят два бойца команды Fedor Team: Валентин Молдавский и Никита Михайлов. В со-главном поединке вечера сразится россиянин Ислам Мамедов, представляющий команду Хабиба Нурмагомедова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД ТУРНИРА

Дарион Колдуэлл – Энрике Барцола

Крис Гонсалес – Саад Авад

Дуэйн Джонсон – Далтон Роста

Бен Пэрриш – Салливан Коули

Лукас Бреннан — Бен Луго

Никита Михайлов – Блэйн Шатт

ОСНОВНОЙ КАРД ТУРНИРА

Райан Бейдер – Валентин Молдавский

Бенсон Хендерсон – Ислам Мамедов

Генри Корралес – Эйден Ли

Сабах Хомаси – Джалил Уиллис

Прогноз на поединок Молдавского и Бейдера.

ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО

На турнире будет присутствовать легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко. Он будет секундировать Валентина Молдавского и Никиту Михайлова.