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Десант из России атакует США. Где смотреть турнир Bellator 273

В ночь с 29 на 30 января состоится турнир Bellator 273. В главном поединке американец Райан Бейдер и россиянин Валентин Молдавский сразятся за титул чемпиона организации в тяжелом весе.
Десант из России атакует США. Где смотреть турнир Bellator 273
29 января 2022 10:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: «Инстаграм» Bellator

ГДЕ СОСТОИТСЯ И КОГДА СМОТРЕТЬ

Bellator 273 пройдет на арене Mohegan Sun в Анкассвиле. Поединки пройдут в ночь с 29 на 30 января. Прямой эфир турнира будет доступен на официальном You-Tube канале промоушена и мультимедийной платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

РОССИЙСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

На турнире выступят два бойца команды Fedor Team: Валентин Молдавский и Никита Михайлов. В со-главном поединке вечера сразится россиянин Ислам Мамедов, представляющий команду Хабиба Нурмагомедова.

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Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД ТУРНИРА

Дарион Колдуэлл – Энрике Барцола
Крис Гонсалес – Саад Авад
Дуэйн Джонсон – Далтон Роста
Бен Пэрриш – Салливан Коули
Лукас Бреннан — Бен Луго
Никита Михайлов – Блэйн Шатт

ОСНОВНОЙ КАРД ТУРНИРА

Райан Бейдер – Валентин Молдавский
Бенсон Хендерсон – Ислам Мамедов
Генри Корралес – Эйден Ли
Сабах Хомаси – Джалил Уиллис

Прогноз на поединок Молдавского и Бейдера.

ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО

На турнире будет присутствовать легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко. Он будет секундировать Валентина Молдавского и Никиту Михайлова.

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Публикация от Bellator MMA (@bellatormma)

источник: «Советский спорт»
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