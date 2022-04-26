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Два любителя поговорить могут сойтись в клетке UFC в ближайшее время

Алджамейн Стерлинг хочет поставить на место Генри Сехудо, который планирует возобновить карьеру.
Два любителя поговорить могут сойтись в клетке UFC в ближайшее время
26 апреля 2022 09:00
автор: Антон Купреченков
автор фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Мы уже неоднократно писали о возобновлении бойцовской карьеры Генрихом Сехудо и даже составляли возможную подборку бойцов.

Среди них был и чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг, которому мы не оставили фактически никаких шансов, но сегодня он сам решил поднять этот вопрос:

«Если он хочет потерять свой статус чемпиона, я с радостью понижу его в должности. Дай мне знать, когда ты будешь серьёзно на это настроен, чемпион», – написал Стерлинг в одной из своих социальных сетях.

Фото: Официальная страница UFC «ВКонтакте»

Несмотря на бредовость высказываний Стерлинга, за ним следят и смотрят, большинство ради смеха, но аудитория у него есть и она немалая. Сейчас он стал легитимным чемпионом, а интерес к его персоне продолжает расти, но бой с «Трипл Си» — это весьма рискованный шаг. Стерлинг и Сехудо — борцы, но их уровень слишком разный. Генри Сехудо — Олимпийский чемпион, а Алджамейн Стерлинг боролся на уровне штата. Этот показатель и станет решающим в их гипотетическом поединке. Стилистически они похожи, но уровень слишком разный, но есть один момент, Сехудо давно не дрался, а его простой играет на руку Стерлингу.

источник: «Советский спорт»
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