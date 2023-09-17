Ничья, равная поражению. Шевченко не смогла взять реванш у мексиканки

Расхожее выражение «гражданин мира» чаще всего оказывается не более, чем штампом, призванным показать, что тот или иной человек — желанный гость в самым разных уголках планеты. Но в случае с Валентиной Шевченко доля преувеличения будет совсем невелика. Родилась она в Бишкеке — тогда ещё советском Фрунзе, а ныне — столице независимого Кыргызстана. В России Шевченко обладает целой россыпью спортивных званий — от мастера спорта по боксу до МСМК по тхэквондо и муай-тай. А после переезда в Перу Валентина обрела массу поклонников и в Южной Америке.

Так что её боя-реванша с Алексой Грассо в рамках вечера единоборств UFC Fight Night 227 ждали по всему миру. В марте этого года в поединке с той же соперницей Шевченко лишилась чемпионского пояса в наилегчайшем весе, попавшись на удушающий приём в четвёртом раунде. Результат того поединка показался многим отчасти досадной случайностью. И вот теперь, чуть более полугода спустя, Валентина получила шанс поквитаться с Грассо и вернуть заветный пояс.

В первом раунде соперницы постарались действовать с минимальной долей риска. Ощущение небольшого преимущества Валентины было, но Алекса, оказавшись на канвасе, смогла выскользнуть из цепких рук Шевченко и избежать более серьёзных последствий. В дальнейшем инициатива в поединке не раз переходила из рук в руки. Во втором отрезке отличный удар удался Грассо — и уже Валентине пришлось проявлять выдержку для того, чтобы не проиграть мексиканке досрочно во второй раз подряд.

Источник фото: UFC

Так, в обоюдных атаках соперницы добрались до заключительного раунда, который должен был дать ответы на все вопросы. Но в итоге запутал всё ещё больше. То, что заключительный отрезок в итоге остался за Грассо, сомнений нет. Во многом в этом виновата сама Шевченко. Тем не менее, окончательный вердикт судей оставил немало вопросов.

После окончания поединка обе соперницы были полностью уверены в своей победе. И это не не было пустой бравадой — и та, и другая провели неплохие отрезки боя, позволявшие каждой считать, что именно она стала лучшей в этом противостоянии. Поэтому, когда итоговым решением судей стала ничья, недоумение на лицах Шевченко и Грассо читалось невооружённым взглядом.

Обнародованные судейские записки дали ответ на вопрос, откуда возник этот в целом необычный для смешанных единоборств результат. Майк Белл, как и его коллеги, отдал последний раунд Грассо. Причём, за явным преимуществом — не в один, а в два балла. И именно на его записке возникла та самая ничья, которая при разделившихся мнениях двух других судей, не позволила выявить победительницу. Результат этот был в пользу Грассо — действующая обладательница пояса сохранила титул. Поэтому причин для недовольства у Шевченко было явно больше.

После боя Валентина заявила — она была уверена в том, выиграла бой. А судейское решение — не более, чем подарок Грассо ко Дню независимости Мексики. Так что этот исход только добавил спортивной злости Шевченко. И в том, что в ближайшее время она вновь попытается утраченный этой весной титул себе, можно даже не сомневаться.