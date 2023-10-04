«Пусть выберет любого». Брат Хабиба Нурмагомедова отреагировал на вызов от блогера Милохина

Смешанные единоборства и антураж вокруг данного спорта - один из главных трендов в медиасфере. Поп-ММА и противостояния профессионалов собирают миллионы просмотров на просторах YouTube и приковывают интерес абсолютно всех: от простых зрителей до популярных блогеров.

Из-за развития поп-MMA движения мы можем нередко наблюдать, как именитые люди, не связанные с единоборствами, выходят в октагон и дерутся за огромные гонорары. Сейчас попасть в эту «тусовку» желает практически каждый, но блогер Даня Милохин решил зайти гораздо дальше… изъявил желание оказаться в UFC.

Источник фото: РИА Новости

Над соперником он явно думал недолго.

«Чтобы Хабиб аплодировал мне, когда я выиграю»

Последние месяцы Милохин не проживает в России, а попытка вернуться вызвала всеобщее порицание. Но даже пребывание за рубежом не мешает блогеру регулярно попадать в российские сводки новостей, а его порой странные высказывания вызывают острые дискуссии.

Во время очередного интервью Милохин заговорил о спорте и рассказал о том, что в последнее время активно увлекся смешанными единоборствами. С его слов, в данный вид спорта его влюбил коллега по цеху, известный под псевдонимом Morgenstern (признан иностранным агентом на территории РФ, - прим. «Советского Спорта»). Сейчас он тренируется практически ежедневно и желает провести поединок в какой-либо организации.

— Я сейчас занимаюсь, чтобы в будущем был дикий хайп от того, что я бьюсь, не просто выступаю, а еще и даю люлей, — заявил блогер.

Отличное начинание, если он действительно решил обрести себя в спорте. Но не обошлось и без доли эпатажа. Во время рассказа о своём увлечении он то ли в шутку, либо на полном серьезе заговорил о сопернике, против которого желал бы выйти. Блогер решил сыграть «по крупному» и назвал… брата Хабиба Нурмагомедова.

Источник фото: РИА Новости

— Хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю. Возможно, это очень смешно. Да, по мне не скажешь, что я какой-то супербоец. По мне видно, что я такой сладенький. Но в этом и фишка: продвинуться на том, что я сладенький боец. Буду в розовом весь, с сережками, а перед боем их снимаю и даю хороших... Все будут понимать, что я показываю красивые бои. Уже плотно тренируюсь четыре месяца. Думаю, смогу что-то показать и удивить людей, — сказал Милохин на YouTube-канале Мадонны Мур.

То, что блогер выбрал для себя слишком сложную цель (во всяком случае, пока что) - вполне очевидно. Однако слова Милохина вызвали бурную реакцию в спортивных кругах. Грубо говоря, над ним посмеялись, а Даня успешно урвал кусок «хайпа». Помог ему в этом и Усман Нурмагомедов, который решил прокомментировать слова контент мейкера:

— Милохин хотел бы побить одного из братьев Хабиба? Где-то видел какие-то видео. Это с белыми волосами, да? Слушайте, я даже не знаю, что на это ответить. У Хабиба — два брата, оба непобежденные: у одного 16, у другого 17-0. Не знаю, кого он хочет выбрать, пусть выберет любого, приходит в организацию, заслужит это место и потом мы поговорим. Все же говорят про Хабиба, или упоминают меня или брата, чтобы быть в хайпе, видимо, этот человек сделал то же самое, — заявил Усман.

Более разумно было бы отметить, что слова Милохина — не более, чем очередная попытка приковать интерес. Стремление подраться с братьями Нурмагомедовыми - идея отличная, но все-таки стоит начать с чего-то меньшего. Если блогер действительно загорелся смешанными единоборствами, то мы с вами сможем вскоре увидеть русскую альтернативу Логана Пола, а то гляди, и будущего конкурента Шона О’Мэлли. Главное, чтобы он не потерял интерес, как это уже было с фигурным катанием.