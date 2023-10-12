Макгрегор легализовал в UFC допинг. Из-за ирландца Дана Уайт расстаётся с USADA

UFC – крупнейший промоушен в смешанных единоборствах и единственный, кто работал в рамках программы WADA, а точнее с её младшим братом USADA. Но все они действовали на одних и тех же условиях и выполняли одни и те же функции. Считается, что WADA – независимая, как сами они о себе говорят, организация, которая борется с допингом. О компетентности данного органа лучше не упоминать. Да и в контексте нашей темы – это не столь важно.

Тем не менее, в том или ином виде, агентство с допингом боролось. И в UFC в том числе. Так, например, ушел непобеждённым из сильнейший лиги россиянин Иван Штырков. Он успешно зарекомендовал себя в России и подписал контракт с организацией. Но за 20 часов до первого боя стало известно о его отмене. Причина – проваленный допинг-тест. Скрывать это в команде бойца не стали и выступили с официальным заявлением по этому поводу. Боец из России принимал препараты для набора мышечной массы. WADA такое не одобрило и пригрозило дисквалификацией. UFC же потерял очередную потенциальную звезду.

Источник фото: РИА Новости

А вот и ещё один пример: в июле уже мог дебютировать в UFC россиянин Шара Буллет. Но ему нужно ждать целый год. Всё из-за болезни коронавирусом. Тогда боец принимал «Милдронат» для укрепления здоровья, но препарат входит в число запрещённых в реестре WADA, а выходить из организма он может около года. Вот и сидит ждёт. Из-за этого уже сорвался бой с Пауло Костой.

Но всё изменится. И даже уже изменилось. Революцию в мире смешанных единоборств вновь устроил Конор Макгрегор. Конечно, не без помощи главы UFC Даны Уайта. Хитрого бизнесмена давно уже достали допинговые истории, а о некомпетентности USADA он заявлял публично. Всё из-за истории вокруг Макгрегора. В поединке с Дастином Порье ирландец получил тяжелейшую травму. И быстро восстановиться без специальных препаратов ему было просто нереально. А потом Конор и вовсе решил повысить весовую категорию и начал принимать препараты для набора мышц. И вот из-за всей этой аптеки имени Конора Макгрегора откладывался его громкий бой с американцем Майклом Чендлером. Страдали оба бойца и сама организация. Первый не мог не принимать препараты, чтобы вернуться в тонусе, второй был в простое, а третья сторона не может заработать денег.

Источник фото: Getty Images

Бой планируется на один из номерных турниров UFC, но ирландец противится сдавать допинг-тесты, понимая, что точно получит поражение ещё до начала поединка. А UFC помогло Коннору с его проблемами. Отношения с USADA разорваны. Теперь допинг официально легализован и в сильнейшем промоушене – следить за тем, что и сколько ты ешь, никто не будет. Но в действие вступят новые реалии лишь с 1 января 2024 года, так что ирландцу и другим бойцам с похожими историями придётся подождать. О прекращении сотрудничества объявило само USADA. Высказывания со стороны UFC об организации их не устраивали и лишь портили репутацию.