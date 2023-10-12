Махачев разобьёт главного бойца UFC. Ислам станет лучшим на планете!

Совсем скоро состоится главный турнир года – UFC 294. Он пройдёт 21 октября на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном поединке бойцовского вечера должны были сойтись Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Бразилец планировал провести реванш и со второй попытки завоевать пояс UFC в лёгком весе. Но все карты спутала травма Бронкса. Дана Уайт моментально решил проблему и организовал поединок с ещё более громкой вывеской.

Противостояние Ислама Махачева и Александра Волкановски (лучший в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий) - одно из самых ярких в истории UFC. Пусть с точки зрения медийности поединок вряд ли сможет составить конкуренцию бою Хабиба и Макгрегора, однако в плане спортивной составляющей и мощности ничуть не хуже, а то и качественнее.

Величие Махачева

Тогда, 12 февраля, «Наследник Хабиба» в тяжелейшей схватке одолел своего последнего соперника на пути к статусу лучшего в UFC. Поединок состоялся в австралийском Перте на «RAC Arena» в рамках UFC 284. Бойцы продемонстрировали настоящее торжество смешанных единоборств: великолепные действия в стойке, агрессивный партер от Махачева — всё это мы наблюдали в течении пяти раундов. Оба легковеса не отступали до последнего и оставили выбор чемпиона судьям: коллегия арбитров единогласно отдала победу Исламу.

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При всем стремлении австралийца было очевидно, что тот был немного слабее: нанес меньше значимых ударов, в то время как Ислам превзошел оппонента по количеству тейкдаунов и контролю в партере. После боя Волкановски признал свое поражение, однако спустя пару дней отказался считать Махачева победителем и начал упрекать соперника чуть ли не во всех возможных грехах. В попытках восстановить «свою справедливость» Александр дошел даже до обвинений в применении допинга.

Все из-за капельницы, которой российский боец якобы пользовался во время весогонки. К слову, её применение запрещено в UFC, потому масштабного скандала не удалось избежать. В любом случае, после череды разбирательств причастность россиянина доказать не удалось, и он официально стал лучшим в мире вне зависимости от весовой категории.

Внезапный реванш

После исторического поединка Волкановски неоднократно требовал реванш, однако реализовать его было довольно тяжело. Потому, Александр провел лишь один бой против Яира Родригеса, в котором он словно буднично отстоял чемпионский пояс.

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А вот Махачев после своей победы в октагон не возвращался, однако не стал покидать лигу после победы над своим главным соперником, как это сделал Нурмагомедов. В отличии от Хабиба, Исламу предстояло многое доказать. Долгожданный камбэк был намечен на 21 октября: Чарльз Оливейра всё-таки дождался шанса взять реванш за поражение осенью прошлого года. Шла активная подготовка и публика была в предвкушении: была ли та победа над Волкановски случайной?

Однако, судьба преподнесла Махачеву неожиданный поворот. Вместо одного реванша Исламу предстоит другой, но более значимый. После довольно странной травмы во время спарринга Оливейра заявил о том, что снимается с поединка, и нетрудно догадаться, кто воспользовался возможностью выйти в октагон со своим обидчиком… ну конечно же Александр Волкановски, жаждущий отомстить тому, кто в феврале отобрал у него «корону» UFC. Ради этого он даже поднялся в весовой категории.

И кажется, Волкановски настроен серьезно как никогда, ведь складывается ощущение, что ради реванша он поставил на кон все свое наследие в ММА: всего несколько месяцев назад боец провел тяжелый поединок против Родригеса и перенес операцию на локте. При таких обстоятельствах не каждый бы рещился выйти в октагон, да еще и против такого соперника. Также назревает вопрос касательно подготовки: успеет ли он к бою? Справится ли против готового Ислама?

Конечно, стоит оценить смелость Александра, но как бы разница в физической форме не превратила схватку в «мисматч». Все-таки, более разумным вариантом смотрится встреча Махачева с Матеушем Гамротом - он считался запасным вариантом на этот поединок.

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В любом случае, в UFC не упустили возможность организовать бой с максимально громкой вывеской, которая только возможна в промоушене на данный момент. Остаётся лишь пожелать удачи Исламу в поединке, который состоится 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби.

Бой станет главным событием вечера. Также, в рамках основного карда выступят соотечественники Ислама: Магомед Анкалаев (против Джонни Уокера), Саид Нурмагомедов, которому противостоит сразить Муина Гафурова и Икрам Алискеров, чьим соперником станет Уорли Алвес. Трансляция турнира начнется в 17:00 с прелимов, а старт топовых поединков стоит ожидать ближе к полуночи.