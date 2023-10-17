Русская чемпионка по плаванию решила бить людей. Новый вызов - главный турнир года в UFC

Уже в эту субботу в Абу-Даби состоится один из самых интригующих турниров UFC этого года. На радость российской публике, все главные поединки пройдут с участием наших бойцов. Очевидно, самым ожидаемым событием вечера станет реванш Ислама Махачева и Александра Волкановски.

Помимо Ислама и прочих звезд русского MMA, представленных в главном карде, в турнире примет участие Виктория Дудакова - главный женский проспект России, чей грядущий поединок не получил должного внимания на фоне присутствия наших мужчин.

В юном возрасте Дудакова занималась плаванием, и даже стала чемпионкой России среди юниоров. Однако в 16 лет Виктория перешла в смешанные единоборства и добилась успеха на любительском уровне. В 2019 году она стала первой русской чемпионкой Европы по MMA. Случилось это в Риме, тогда же она стала бронзовым призером ЧМ в Манаме в категории до 57 кг.

Источник фото: соцсети Дудаковой

- Если честно, мне всегда нравились бои. С большим удовольствием смотрела поединки чемпионки UFC Ронды Роузи. Но сама выйти на ринг не решалась. В этом мне помогла мама - она привела меня в зал и предложила просто попробовать. И мне это понравилось, - рассказала спортсменка.

Первую известность на профессиональной сцене уроженка Волгограда приобрела благодаря выступлениям в «Fight Nights» и «Gorilla Fighting», а заявила о себе на весь мир уже на «Open Fighting Championship». После завоевания чемпионского пояса в минимальной весовой категории, Виктории предложили принять участие в «Претендентской серии Дэйны Уайта». 30 августа 2022 года Виктория в великолепном стиле победила бразильянку Марию Сильву единогласным решением судей, чем заслужила право выступать в главном MMA промоушене. Уверенная в себе спортсменка еще до боя заявила о том, что через три года станет чемпионкой UFC.

Россиянка Дудакова победила в бою за контракт с UFC



- Она победила, будучи андердогом, она невероятно сильна духом и невероятно сильна физически. И она доминировала над более габаритной и сильной девушкой с большим опытом. Ей только 23 года, у неё есть всё, чтобы стать чемпионом UFC, и я с нетерпением жду, что она сделает в следующий раз, - заявил Дэйна Уайт после турнира DWCS.

Источник фото: Getty Images

Из-за травмы колена дебют Дудаковой состоялся несколько позже, чем предполагалось: спустя 11 месяцев после полученного контракта. 15 июля 2023 года на UFC Vegas: 77 россиянка вышла в октагон против Истэлы Нуньес, у которой дебют не задался от слова совсем - три поражения в трёх боях. Стоит признать, что бразильянка стала наилучшим вариантом для того, чтобы заявить о себе в рамках промоушена.

У Виктории получилось, да еще как! Спустя полминуты после начала поединка Дудакова пошла в проход в ноги, но Истэла не успела вовремя защититься, из-за чего неудачно приземлилась и сломала локоть. Как итог, технический нокаут спустя 34 секунды. Резвый дебют впечатлил даже Уайта, отметившего этот эпизод в своих социальных сетях.

Дудакова рассказала о своем возможном будущем в случае поражения от Нуньес

После сокрушительной победы организация второго боя стала лишь вопросом времени. Спустя несколько дней Виктории поступило предложение выступить на турнире UFC 294 в Абу-Даби против американки Джин Ю Фрей - экс-чемпионки промоушена «INVICTA». 19 сентября поединок поединок был анонсирован.



- Сейчас прохожу подготовку в своем родном Волгограде. 4 сентября планируем с тренером улететь в Таиланд, и месяц готовиться там, а уже оттуда прямиком в Абу-Даби. У моей соперницы хорошая борцовская техника и неплохая ударка. Для меня Джин неудобна тем, что она левша, поэтому необходимо много работы провести, - рассказала Виктория в конце августа.

Источник фото: Getty Images

С 5-го октября россиянка находится в Дубае и во всю готовится к поединку, который может стать судьбоносным для её карьеры. В случае победы, Виктория продлит беспроигрышную серию до семи боёв (при этом, она ни разу не проиграла) и окончательно убедит публику и лично Дэйну Уайта в том, что она уже готова войти в элиту женского UFC и впоследствии превзойти своего кумира, Ронду Роузи. Тем более, у Виктории все для этого есть: шикарная внешность и не менее выдающаяся борцовская база.