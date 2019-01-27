Олег Тактаров: Такого вялого и болезненного Федора я никогда не видел

ММА 27 января 2019 13:00 Источник: «Советский спорт» Автор: Усачев Владислав

Экс-боец ММА Олег Тактаров считает, что у Федора Емельяненко были проблемы со здоровьем во время финала гран-при тяжеловесов Bellator против Райана Бейдера. Федор проиграл Бейдеру нокаутом за 35 секунд.

– Емельяненко мог выступить в поединке с Бейдером намного лучше?

– Конечно. Накануне я «нарисовал» два исхода. Наиболее явным было доминирование Бейдера в борьбе. Второй, победа Федора «лакипанчем». Но здесь… Когда с тобой рядом твои друзья и твой тренер все в жизни лучше и легче. А когда у тебя в команде посторонние люди…

– Это намек на Эдгара Запашного, которого вы упомянули в инстаграме? (Тактаров написал: «Там был лучший друг Федора – Эдгард Запашный, у которого все тигры в цирке вялые»)

– Нет. Скорее на отсутствие тренера Владимира Воронова. Про Эдгарда я пошутил. Дальше стал набрасывать варианты, искать объяснения.

– Емельяненко уже 42 года. Каким вы были в этом возрасте?

– Я в этом возрасте выбирал ребят, которые были после стероидов. Там было все понятно. Нужно выдержать один раунд, а дальше они «умирали» сами. Возраст дается для того, чтобы был опыт, и ты не лез на рожон.

– То есть это не конец карьеры Емельяненко?

– Нет. Он же до этого выигрывал. И здорово победил бойцов на предыдущих стадиях. На него можно и интересно смотреть. Просто нужно более избирательно подходить к боям. Например, Мирко Филиппович. Сильный парень в прошлом. Можно раскрутить хороший бой. Это не такие деньги, конечно, но нет и такой опасности. Бейдер – явно боец на современной здоровой американской химии. Было предсказуемо, что будет тяжело.

– Не напрягает то, что Федор упал не от силового удара, а от джеба?

– А кто сказал, что джеб – слабый удар? Один мой соперник в Бразилии тоже с джеба упал. Как было дальше – неважно. Встречный джеб не хуже правого кросса. Вес, скорость, неожиданность – и ты попадаешь на стальную болванку.

– Стоило ли Емельяненко рубиться с первой секунды?

– Он и не рубился. Он выжидал.

– Но ему надо было выжидать или рубиться?

– Если бы он стал рубиться, могло быть все что угодно. Другое дело, что он выжидал и все равно допустил ошибку. Это меня и навело на мысль, что у него что-то не в порядке со здоровьем. Его лицо напоминало мое лицо в Антанте в 1996 году. Тогда всей нашей команде подсыпали снотворное через одного менеджера. Всю команду отравили. Я выходил на бой и не понимал, что происходит. Мне ребята до боев жаловались. Я и сам чувствовал, что что-то не так, но подбадривал их. Это было мое первое поражение. Вся команда проиграла. Нельзя такое сбрасывать со счетов. В Америке все возможно. У меня было. Могло быть и у Федора. Там у многих людей совсем нет совести.

Про Эдгарда и вялых тигров я, конечно, пошутил. Просто вдруг появилась аналогия, что тигры у него вялые, а тут Федор какой-то вялый. Я начал с шутки, а дальше стал обдумывать. Конечно, Запашный не имеет к этому отношения. Он просто хотел пропиариться. Быть рядом, когда Емельяненко победит, а все обернулось так…

– Это даже сложно назвать полноценным боем. Только один удар…

– Конечно. Самое обидное в боях, что уже на первой секунде может случиться что угодно. Когда прошел один раунд, уже все понятно, а на стартовых секундах ничего не сделаешь. И версию с отравлением сбрасывать нельзя.

И еще. Мой первый тренер – всегда со мной. Я его с собой всюду таскаю. Мы вместе проехали по Дагестану, Чечне и Сирии. Я с ним себя чувствую комфортно. Он знает, как меня успокоить, на какие точки нажать, чтобы мотивировать, а я на него смотрю, и мне до сих пор хочется ему что-то доказывать и удивлять. Я надеюсь, что и у Федора такое же отношение к своему тренеру. Он поменял тренерский штаб и окружение. Порой это хорошо, но такого вялого и болезненного Федора я никогда не видел.