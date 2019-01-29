Чемпиона наказали. Хабиб дисквалифицирован и заплатит полмиллиона долларов

Атлетическая комиссия штата Невада наконец-то разобралась, как наказать чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора за скандал, устроенный после их очного противостояния на турнире UFC 229, который состоялся 6 октября 2018 года.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Тогда, напомним, наш спортсмен заставил сдаться Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом, чуть не оторвав Конору голову. Но Хабиба наказывают не за это, а за то, что сразу после схватки он выпрыгнул из октагона в зал и в полете пытался ударить спарринг-партнера и тренера Макгрегора по бразильскому джиу-джитсу Диллона Дэниса. Якобы, соратник Конора во время боя выкрикивал гадости в адрес нашего спортсмена, его национальности и религии.

Прыжок Нурмагомедова оценили все фанаты рестлинга и он сразу же стал мемом в интернете. За такое поведение Хабиба наказали дисквалификацией сроком на девять месяцев и штрафом в размере 500 тысяч долларов. Но срок могут сократить до полугода, а вот полмиллиона придется заплатить.

Пока Хабиб «летал» среди шокирующих фанатов ММА, в октагоне творилось настоящее безумие. Там развязалась потасовка с участием Макгрегора и представителей команды Нурмагомедова. На видеоповторе четко видно, что Зубайра Тухугов (еще один боец UFC) не первый ударил Конора, но явно что-то ему до этого сказал. Как только ирландец нанес первый удар, сзади на него накинулся еще один товарищ Хабиба. Завязалась драка, и, казалось, у охранников мало шансов против бойцов смешанного стиля. Но им удалось замять конфликт в эпицентре.

СПРАВЕДЛИВО ЛИ?

В своем твиттере российский спортсмен отреагировал на свое наказание коротко: «Политика навсегда». Хабиб как бы намекает на двойные стандарты в работе Атлетической комиссии. Макгрегор был дисквалифицирован всего на полгода и заплатит 50 тысяч долларов. Наказание, по мнению Хабиба, не равноценное.

На самом деле тут нет ничего страшного. Нурмагомедов отдаст от своего гонорара за бой с Макгрегором всего 10 процентов (он заработал 5-6 млн долларов), да и вернется в клетку он уже летом нынешнего года. Он раньше отсутствовал в UFC и дольше, чем срок нынешней дисквалификации. А вот его менеджер Али Абдель-Азиз не на шутку разбушевался.

– Это совершенно несправедливое решение. Хабиба оштрафовали на 500 тысяч, а Конора всего на 50? Это просто чушь собачья. Я соглашусь лишь со сроком отстранения, но не с суммой штрафа. Также были наказаны Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов, которые находились в клетке после боя. Они заплатят по 25 тысяч долларов и будут дисквалифицированы на год каждый. Хабиб уже сказал, что заплатит за своих братьев штраф, – заявил представитель Нурмагомедова.

ЧТО ДАЛЬШЕ ДЛЯ ХАБИБА?

Чтобы Нурмагомедову скостили срок до полугода, ему нужно сняться в социальной рекламе, которая будет направлена против хулиганства. Выполнит он это условие, или нет, мы пока не знаем.

Если он согласится, то сможет выступить уже в апреле, если же нет, то его дисквалификация закончится в июле. Но в это время будет проходить священный для мусульман месяц Рамадан. Поэтому в июле и августе выступлений Хабиба не ждите.

Скорее всего, свой следующий бой Нурмагомедов проведет осенью. Среди возможных соперников: Тони Фергюсон, Дастин Порье и Жорж Сент-Пьер.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Стало известно, что Лас-Вегас заработал на турнире UFC 229, где дрались Нурмагомедов и Макгрегор, рекордные 86,4 миллиона долларов. Результаты исследования, проведенной компанией Applied Analysis приводит пресс-служба UFC.

Турнир также установил новый рекорд по посещаемости (20 035 человек), а также побил рекорд от продажи билетов (17 188 894 доллара) для UFC в Лас-Вегасе.

Кроме этого, посетители мероприятий, связанных с турниром, принесли штату Невада 3,7 миллиона долларов государственных доходов.