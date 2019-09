Под присмотром отца и при полной поддержке ОАЭ. Хабиб подерется с Порье в Абу-Даби

7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном поединке вечера чемпион промоушена в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Дастином Порье. Эксперты предрекают «Орлу» легкую победу, но в этой схватке ему не будет легче, чем в поединке против Конора Макгрегора.

Champ-vs.-champ: @TeamKhabib and @DustinPoirier face off at media day 👀 #UFC242 pic.twitter.com/DXOuBjWlAv