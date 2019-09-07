Под присмотром отца и при полной поддержке ОАЭ. Хабиб подерется с Порье в Абу-Даби - Советский спорт
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07 сентября 2019 10:08ММАВащенко Сергей

Под присмотром отца и при полной поддержке ОАЭ. Хабиб подерется с Порье в Абу-Даби

На турнире UFC 242 Хабиб Нурмагомедов проведет свой 28-й поединок в карьере. Соперник - не из простых.

7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном поединке вечера чемпион промоушена в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сразится с американцем Дастином Порье. Эксперты предрекают «Орлу» легкую победу, но в этой схватке ему не будет легче, чем в поединке против Конора Макгрегора.

Почему Хабиб дерется с Порье?

Поклонники смешанных единоборств ждали, что Нурмагомедов будет защищать свой пояс в поединке против Тони Фергюсона, который имеет серию из 12 побед кряду. Но у американского спортсмена неожиданно произошел психологический сбой - жена обвинила в домашнем насилии и попросила полицию оградить ее от мужа. Главе UFC Дане Уайту пришлось оградить Фергюсона и от Хабиба на неопределенный срок. А пока Тони приходил в себя и решал домашние проблемы, главным претендентом на чемпионский бой стал Дастин Порье.

Боец по прозвищу «Бриллиант» заслужил это право в поединке против чемпиона полулегкого веса Макса Холлоуэя. Будучи аутсайдером, Порье показал эталонный бой, победив единогласным решением судей. До этого он одержал еще четыре уверенные победы над топовыми бойцами: Джими Миллером, Энтони Петтисом, Джастином Гейтжи и экс-обладателем титула Эдди Альваресом.

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В чем Порье хорош?

Дастин обладает черным поясом по бразильскому джиу-джитсу и отлично чувствует себя в партере. Да, в борьбе он не так хорош, как Хабиб, но намного лучше чем Тони Фергюсон и Конор Макгрегор. За свою карьеру Порье выиграл 25 раз и семь из них — сабмишенами (28% от всех побед). Поэтому те, кто говорит, что Нурмагомедов с легкостью выиграет этот бой в борьбе, сильно ошибаются.

Главным козырем Дастина является его ударная техника. Он отличный боксер, что доказал в поединках против Гейтжи и Альвареса. Он уверенно перебивал обоих и, благодаря этому, добился побед техническими нокаутами. Американец не любитель доводить бои до судейского решения. Из 30 поединков всего восемь прошли полную дистанцию. И в схватке с Нурмагомедовым он попробует как можно быстрее финишировать соперника. Несмотря на то, что сам Порье говорит, что будет бить россиянина на протяжении пяти раундов, он будет нацелен на первую пятиминутку. И, несомненно, он выложится на все 100%.

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В чем преимущество Хабиба?

Борьба

Чемпион является не только лучшим борцом в своем дивизионе, но, и, возможно, лучшим во всей лиге. В 2013 году на турнире UFC 160 он по очкам победил Абеля Трухильо. В той схватке Хабиб побил рекорд по количеству тейкдаунов за один бой. Он совершил 21 бросок и до сих пор к этому показателю никто из действующих спортсменов не смог приблизиться.

У Нурмагомедова хорошая и эффективная тактика. Вроде бы все соперники знают, что будет делать Хабиб, но ничего не могут поделать. Россиянин вплотную сближается, проводит тейкдаун, оказываясь в партере сверху противника. Затем методично сковывает ноги и руки и наносит удары руками в голову, набирая заветные очки и, нанося ощутимый урон оппоненту. Так было с Эдсоном Барбозой, Элом Яквинтой и Конором Макгрегором. И так, скорее всего, будет и с Порье.

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Почти как дома

Хабиб — очень уважаемый спортсмен в Эмиратах. Он неоднократно бывал в этом государстве, проводил мастер-классы, участвовал в благотворительных акциях, тренировался и просто отдыхал. Почти все граждане этой страны — мусульмане, а значит, поддержка всего зала российскому бойцу обеспечена. Для Порье это будет настоящий вызов, так как всю свою карьеру он провел в Северной Америке. Он говорит, что драться на чужой территории — это дополнительная мотивация. Но это и огромное давление.

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Our brother Ahmad @aj6544 with a big heart. ☝️

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

К тому же, в рамках турнира Нурмагомедов — далеко не единственный боец из нашей страны. Ему компанию составит целая банда отечественных спортсменов: Ислам Махачев, Зубайра Тухугов, Шамиль Абдурахимов, Майрбек Тайсумов, Муслим Салихов, Омари Ахмедов, а также грузинка Лиана Джоджуа, которая тренируется в клубе «Ахмат». Никогда еще на номерных турнирах UFC не дрались одновременно столько бойцов из России.

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Под присмотром отца

В третьем раунде боя против Макгрегора Хабиб отошел от своей привычной тактики и решил зарубиться с ирландцем на руках, чтобы порадовать публику. В итоге, Нурмагомедов проиграл этот отрезок. Это был первый раунд за всю карьеру в UFC, отданный сопернику. Уже позже Хабиб получил долю критики от своего отца Абдулманапа за такой поступок - «рисковать было нельзя».

Так как все свои бои россиянин проводит в Америке, его отец не может присутствовать в углу — ему не разрешено посещать Штаты, не дают визу. Но в Абу-Даби Нурмагомедов-старший будет. И, можно не сомневаться, что Хабиб за спиной которого будет его отец и тренер в одном лице, не будет идти на риск, если этого не потребует случай. Хабиб не будет совершать глупые ошибки на глазах у самого уважаемого для него человека.

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Хорошая подготовка

Раньше у Хабиба были проблемы с весогонкой. Он начинал сбрасывать вес за несколько недель до поединка, в следствие чего испытывал проблемы со здоровьем. Приходилось форсировать события. Один раз ему даже стало плохо и его бой против Фергюсона пришлось отменить из-за этого. Сейчас же чемпион подходит к весогонке намного профессиональнее. К бою против Порье он начал готовиться за три месяца, а значит, уложиться в вес для него не составит труда. Останется только выйти в октагон в заряженном настроении и одержать 28-ю победу в карьере.

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Хабиб Нурмагомедов

Боец

Дастин Порье

Россия

Гражданство

США

Орел

Прозвище

Бриллиант

30 лет

Возраст

30 лет

70 кг

Вес

70 кг

178 см

Рост

175 см

27 побед — 0 поражений

Статистика в ММА

25 побед — 5 поражений

Дзюдо, боевое самбо, рукопашный бой

Базовый стиль

Бразильское джиу-джитсу, бокс

70%

Шансы на победу

30%

Последние поединки

Хабиб Нурмагомедов

Дастин Порье

Даррел Хорчер (победа техническим нокаутом во втором раунде)

Эдди Альварес (бой признан «несостоявшимся»)

Майкл Джонсон (победа сабмишеном в третьем раунде)

Энтони Петтис (победа сабмишеном в третьем раунде)

Эдсон Барбоза (победа единогласным решением судей)

Джастин Гейтжи (победа техническим нокаутом в четвертом раунде)

Эл Яквинта (победа единогласным решением судей)

Эдди Альварес (победа техническим нокаутом во втором раунде)

Конор Макгрегор (победа сабмишеном в четвертом раунде)

Макс Холлоуэй (победа единогласным решением судей)

Статистические данные (Нурмагомедов - Порье)

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Когда начнется турнир?

Бойцовское шоу начнется в 16:00 по московскому времени. Бои основного карда — в 21:00.

Где смотреть?

Первый канал выкупил права на показ главного боя UFC 242. Трансляция начнется в субботу в 22:30 по московскому времени.

Все бои турнира

Ранние прелимы

Дон Мэдж (Южная Африка, 8-3-1) — Фарес Зиам (Франция, 10-2)
Омари Ахмедов (Россия, 18-4-1) — Зак Каммингс (США, 22-6)
Нордин Таплеб (Франция, 14-6) — Муслим Салихов (Россия, 14-2)
Белал Мухаммад (США, 14-3) — Такаши Сато (Япония, 14-2)

Прелимы

Оттман Азайтар (Германия, 11-0) — Тиему Пакален (Финляндия, 8-2)
Лиана Джоджуа (Грузия, 7-2) — Сара Морас (Канада, 5-5)
Зубайра Тухугов (Россия, 18-4) — Лерон Мерфи (Великобритания, 5-0)
Джоанн Калдервуд (Великобритания, 13-3) — Андреа Ли (США, 10-2)

Основной кард

Майрбек Тайсумов (Россия, 27-5) — Диего Феррейра (Бразилия, 15-2)
Кертис Блейдс (США, 11-2) — Шамиль Абдурахимов (Россия, 20-4)
Ислам Махачев (Россия, 17-1) — Дави Рамос (Бразилия, 10-2)
Эдсон Барбоза (Бразилия, 20-7) — Пол Фелдер (США, 16-4)

Главный поединок

Хабиб Нурмагомедов (Россия, 27-0) — Дастин Порье (США, 25-5)

Главный соперник Хабиба в бою против Порье – сам Хабиб. Колонка Сергея Ващенко

Главный соперник Хабиба – сам Хабиб. Что может помешать Нурмагомедову в бою против Порье Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко уверен, что американец Дастин Порье намного опаснее Конора Макгрегора. Чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову будет не так просто его сломить. 05.09.2019 21:15 ММА Ващенко Сергей
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