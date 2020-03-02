Российский боец попал в ДТП в Тайланде, Емельяненко тренируется с Кадыровым. Главное в ММА за неделю - Советский спорт
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02 марта 2020 08:00ММА

Российский боец попал в ДТП в Тайланде, Емельяненко тренируется с Кадыровым. Главное в ММА за неделю

Возможно, вы что-то пропустили пока отвлеклись на возобновление РПЛ.

Бой с участием Магомеда Анкалаева в UFC завершился скандалом, Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов встретятся 7 марта, а Александр Волков расстроен тем, что никто не хочет с ним драться. «Советский спорт» рассказывает о главных событиях в мире ММА за прошедшую неделю.

Событие недели. Скандал в Норфолке

В ночь с 29 февраля на 1 марта в Норфолке (США) прошел турнир UFC Fight Night 169. В главном поединке шоу бразилец Дейвесон Фигейредо во втором раунде победил техническим нокаутом американца Джозефа Бенавидеса. Это был титульный бой в наилегчайшем весе, но Фигейредо не стал чемпионом, так как провалил взвешивание более, чем на килограмм. Таким образом пояс остается вакантным.

В рамках турнира выступил российский полутяжеловес Магомед Анкалаев. Его соперником стал молдавский «Халк» Ион Куцелаба. Поединок завершился на 38-й секунде техническим нокаутом в пользу представителя клуба «Ахмат». Но, как оказалось, Куцелаба специально симулировал состояние нокдауна, чтобы сбить с толка Анкалаева. Но судья поверил в это больше, чем боец из России и остановил схватку. Конечно, молдаванин был недоволен этим. Действительно, это была ранняя остановка поединка. Команда Куцелабы подала протест. Возможно, вскоре результат будет изменен на статус «несостоявшийся».

анкалаев

Во время объявление победителя из зала послышался громкий гул и свист, зрители явно были несогласны с судейским решением. Анкалаев подумал, что освистывают его и показал средний палец трибунам несколько раз. Кажется, в Норфолке его теперь не очень ждут. За неприличный жест россиянину грозят санкции со стороны UFC. Это будет денежный штраф.

Видео всех поединков можно посмотреть тут - Анкалаев побил «Халка» со скандалом. Решение судей освистали, россиянин показал средний палец.

Новость недели. UFC и Казахстан

Стало известно, что UFC работает над тем, чтобы уже летом этого года провести первый турнир в Казахстане. Скорее всего, шоу пройдет в Нур-Султане на «Астане Арене», которая вмещает 30 тысяч человек. Это будет первый турнир UFC в Средней и Центральной Азии.

К Жалгасу Жумагулову добавилась Мария Агапова, которая ранее выступала в женской лиге Invicta.

агапова

Цитата недели. Глава UFC Дана Уайт — о Хабибе и Коноре

«Макгрегор не выбирает себе оппонентов сам. Он готов драться с любым, с кем бы мы его не попросили. Но я понимаю слова Нурмагомедова. Конор ненавидит Хабиба, Хабиб ненавидит Конора».

Видео недели. Милая подготовка Александра Емельяненко

Александр Емельяненко продолжает подготовку в Грозном к поединку против Магомеда Исмаилова 3 апреля. Он в очередной раз позанимался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Милое видео.

Слух недели

Американские журналисты устали гадать, кто станет следующим соперником легковеса Ислама Махачева. На этот раз ходит слух, что на турнире UFC 249 россиянин подерется с Александером Эрнандесом. Напомним, что бойцовское шоу состоится 18 апреля, а в главном поединке Хабиб Нурмагомедов сразится с Тони Фергюсоном.

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Кстати говоря, совершенно точно известно, когда состоится пресс-конференция с участием хедлайнеров турнира. Хабиб и Тони встретятся в ночь с 6 на 7 марта (по московскому времени) на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

Еще несколько интересных новостей

1. Российский боец UFC Мовсар Евлоев попал в ДТП в Тайланде. Спортсмен ехал на мопеде на тренировку и в него врезался автомобиль. По всему телу у Мовсара серьезные травмы, во многих местах у него содрана кожа. Его бой против Джамалла Эммерса на турнире UFC 248 отменен.

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2. Российский тяжеловес никак не может получить бой в UFC. «Друзья, так же как и вы, жду, когда объявят имя будущего соперника и дату боя. Реальность такова, что ударники UFC не сильно стремятся получить бой со мной по тем или иным причинам. Может быть, Блэйдс или Кормье проверят мои навыки борьбы?» — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».

3. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, Умар, который совсем недавно подписал контракт с UFC, уже получил соперника. Им стал американец Хантер Азур. Бой пройдет на турнире UFC 249.

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