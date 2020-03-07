Тони Фергюсон: Дам Хабибу пощечину, дважды ударю в пузо и заставлю отжиматься двадцать раз - Советский спорт
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07 марта 2020 14:23ММАВащенко Сергей

Тони Фергюсон: Дам Хабибу пощечину, дважды ударю в пузо и заставлю отжиматься двадцать раз

Претендент на титул чемпиона UFC в легком весе американец Тони Фергюсон заявил, что надерет зад обладателю пояса Хабибу Нурмагомедову за то, что во время дуэли взглядов после пресс-конференции россиянин пнул его пояс.

Напомним, что мероприятие прошло ночью 7 марта. Фергюсон пришел со своим старым временным поясом чемпиона UFC, который положил на пол между ним и Хабибом. Чемпион пнул его трофей после того, как Тони что-то ему сказал.

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- Между тобой и Хабибом была огромная вражда. Тебя удивило то, что он пнул твой пояс?
- Ни капельки. Этот парень наступил на мой папоротник. Я надеру ему зад за это. Когда он пнул этот пояс, он проявил неуважение ко мне и к UFC. За это он получит по жопе. Этот парень не занимается делами. Сколько раз в год он дерется? Зато у него есть время заставлять бездомных людей отжиматься и бить школьников у себя на тренировках. Он падает от ударов 12-летних ребят.

- Если ты 19 апреля победишь Хабиба, положит ли это конец вашей вражде?
- Нет. Он думает, что он охотник из Дагестана, а я совсем другой. Хабиб может говорить все, что угодно, чтобы залезть мне в голову. Нурмагомедов не был тихоней.

- Как пройдет бой, по твоему мнению?
- Я заставлю его пожалеть. Я дам ему пощечину и дважды ударю в пузо. А затем он двадцать раз отожмется. Не бесите таких пацанов, как я.

- Хабиб сказал, что на кону не только пояс UFC, но и статус лучшего легковеса за всю историю ММА. Ты согласен?
- Да мне плевать на Хабиба. Сейчас он не более, чем очередной мой противник. Мы должны были драться два года назад, когда он обещал. Он все время обещает. Все, что он делает, это ради денег. Ему больше не нужны бои. Его обслуживает толпа людей, он даже еду себе не готовит.

- У тебя в России очень много фанатов…
- Я обожаю своих русских болельщиков. Мне нужно подучить несколько слов. Как ругаться, я пока не знаю, но скоро научусь. Это прикольная тема. Русские сначала меня ненавидели, а потом стали любить.

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