Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день - Советский спорт
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07 марта 2020 14:52ММАВащенко Сергей

Хабиб Нурмагомедов: Фергюсон никогда не дрался на улице. А я рос в Дагестане и дрался каждый день

Кажется, Фергюсону удалось немного вывести Хабиба из себя. Но чемпион утверждает, что спокоен.

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на вопросы журналистов после пресс-конференции к турниру UFC 249, которая прошла ночью 7 марта.

Хабиб считает, что его соперник Тони Фергюсон совершенно не изменился за последнее время, в отличие от него.

Напомним, что турнир UFC 249 пройдет в Бруклине 19 апреля. Бой Нурмагомедова и Фергюсона станет главным событием шоу.

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- Фергюсон постоянно пытается поддеть тебя словесно. Как ты реагируешь на это?
- Никак! Моя работа — максимально подготовиться к поединку. 19 апреля я должен выйти в октагон и сделать свое дело.

- Бой с Тони срывался уже четыре раза. Это пятая попытка. Какие изменения были внесены в подготовку?
- Ничего не изменилось. Я, как всегда, сосредоточен на своем противнике. В целом, мы оба стали лучше как бойцы. Надеюсь, что мы, наконец, подеремся.

- Не переживаешь, что бой вновь может не состояться?
- Никто не знает, что будет завтра. Но я чувствую себя великолепно. Проблем с весом нет.

- Насколько лучше ты стал?
- Я стал опытнее. Лучше чувствую себя как в партере, так и в стойке. С каждым боем прогрессирую. В последние два года стараюсь финишировать противников, вынуждаю сдаться. Если сравнивать меня с тем, кем я был шесть лет назад — это большая разница.

- Что в арсенале Фергюсона является наиболее опасным?
- Он очень жесткий. У него 12 побед подряд. Это не просто так. Сейчас он один из лучших в легком весе. Именно поэтому этот бой такой значимый.

- Какая из побед Тони, на твой взгляд, наиболее впечатляющая?
- Думаю, над Энтони Петтисом. Поединок признали «боем вечера».

- Пресс-конференция удалась?
- По правде говоря, я хотел провести ее спокойно. Но Тони стал говорить об уличных драках и я немного сошел с ума. Он никогда не дрался на улице, о чем он говорит? В Америке это запрещено. А я рос Дагестане, в горах. Каждый день дрался на улице.

- Между вами уже происходили пресс-конференции, но, кажется впервые ему удалось вывести тебя из психологического равновесия.
- Вы еще не видели моих эмоций. Если меня вывести из себя, это будет совершенно другое. А то, что произошло на конференции — пустяк.

- Как думаешь, какой план у Фергюсона на поединок? Над чем он работает?
- Он будет держаться на дистанции, бить ногами и выкидывать джебы. Он совершенно не изменился. Ему уже 36 лет, что он может поменять? Я размажу его в октагоне. И, когда это произойдет, люди будут говорить, что он уже слишком стар для этого дела. А я, наоборот, стал намного лучше.

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