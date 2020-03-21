В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене

«МАТЧ ТВ» КУПИЛ БЕЛОРУССКИЙ ЧЕМПИОНАТ

Единственный футбольный национальный чемпионат в Европе, который не был остановлен из-за пандемии коронавируса, приковывает к себе повышенный интерес. Телеканал «Матч ТВ» договорился о показе матчей белорусской высшей лиги.

На выходные запланированы две прямые трансляции игр первого тура. В субботу можно посмотреть встречу «Ислочь» – «Неман», а в воскресенье матч «Слуцк» – «Славия». Чем еще примечателен местный чемпионат, можете прочитать тут.

АПЛ ХОЧЕТ ИГРАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ

В других странах пока строят планы, как доиграть свои чемпионаты. Британская The Independent сообщает, что руководство английской премьер-лиги рассматривает возможность завершения сезона без зрителей. Руководство АПЛ надеется, что чемпионат будет возобновлен в начале мая.

В случае, если сезон не будет доигран, АПЛ придется вернуть телекомпаниям 762 миллиона фунтов.

Понимают, что клубам и лигам грозят огромные убытки из-за остановки футбола, и в УЕФА. Итальянская La Gazzetta dello Sport сообщает, что Европейский союз футбольных ассоциаций может пересмотреть регламент финансового Fair Play.

Правила, не позволяющие участникам еврокубков накапливать долги, были установлены в 2011 году. С 2015-го нельзя иметь разницу между расходами и доходами более 30 миллионов евро.

Как информируют итальянские коллеги, УЕФА организовал две комиссии, чтобы рассмотреть возможность минимизировать потери футбольных клубов. В данный момент трудно представить полные масштабы финансового кризиса, но, скорее всего, многим клубам будет трудно выполнить условия нынешнего регламента.

ДУМБИЯ НЕ ПРОТИВ ВЕРНУТЬСЯ В ЦСКА

UFC с каждым днем все ближе к отмене боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Еще десять дней назад глава организации Дана Уайт не сомневался, что поединок состоится 18 апреля, но теперь ситуация изменилась.

В команде Хабиба полагают, что организаторы должны определиться с датой и местом проведения не позднее, чем за неделю до боя. Организаторы, конечно, прилагают все усилия, чтобы это место найти, но ничего хорошего из этого пока не выходит.

Ищет новое место и Сейду Думбия, с сентября выступавший за швейцарский «Сьон». В беседе с пользователями «Инстаграма» он не исключил возможности возвращения в ЦСКА.

Из-за приостановки чемпионата Швейцарии клуб предложил игрокам урезать зарплату, от чего многие отказались, после чего «Сьон» разорвал контракт с 13 игроками, включая ивуарийского нападающего.

ЧЕЛЕНДЖ С ТУАЛЕТНОЙ БУМАГОЙ ПОШЕЛ ПО МИРУ

Тем временем среди спортсменов, находящихся на карантине, набирает обороты челлендж «Оставайся дома». Туалетную бумагу на камеру уже понабивал Лионель Месси, а в пятницу в своем «Инстаграме» похожее видео опубликовал российский теннисист Карен Хачанов, сделав подпись «10 дней без тенниса».

Карен принял эстафету у Андрея Рублева и бросил вызов теннисистам Стэну Вавринке, Марату Сафину и Даниилу Медведеву, а также футболистам Денису Черышеву, Федору Смолову и Артему Дзюбе.

А популярный в том же «Инстаграме» полузащитник Дмитрий Тарасов на своей странице призвал помогать пожилым во время эпидемии коронавируса.

«В период карантина стоит заботиться не только о себе, но и смотреть по сторонам – может, рядом есть те, кому также нужна помощь.

От нас не убудет из-за пачки макарон, а доброе дело сделаем. Вокруг нас есть пожилые и одинокие люди, которым самим приходится ходить в магазин за продуктами.

Это могут быть даже ваши соседи по поселку или дому. На людей старше 60 лет вирусы действуют сильнее, им сейчас лучше не совершать лишние вылазки в город».

Лучше уж присоединиться к Тарасову. Куда полезнее и правильнее, чем пинать без толку рулон туалетной бумаги.