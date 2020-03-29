Не будет даже Хабиба. Бой Нурмагомедов – Фергюсон на грани срыва - Советский спорт
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29 марта 2020 16:00ММАУсачев Владислав

Не будет даже Хабиба. Бой Нурмагомедов – Фергюсон на грани срыва

«Советский спорт» о новом повороте в истории поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Что произошло?

Действующий чемпион UFC в легком весе обязан покинуть Россию 29 марта, если все же хочет провести бой с Фергюсоном 18 апреля.

Со следующего дня границы российского государства будут закрыты, согласно постановлению правительства РФ. На границе остановится автомобильное, железнодорожное, пешеходное и речное передвижение.

Перелеты в другие страны закрыты с 27 числа. Это означает, что даже гипотетическая возможность проведения боя в России исчезла два дня назад, хотя до этого больное богатое воображение отдельных российских функционеров позволяло фантазировать о встрече этих бойцов именно на территории нашей страны.

Таким образом, до настоящего момента есть только один вариант – за пределами России. И если Нурмагомедов не покинет территорию страны сейчас, то не сможет вылететь на бой с Фергюсоном, где бы он ни состоялся.

Почему Хабиб в России?

Нурмагомедов и его команда вернулись в Россию из США 23 марта. В связи с пандемией коронавируса зал в Сан-Хосе, где проходила подготовка Хабиба, был закрыт по распоряжению местных властей.

Но большинство других участников карда продолжают там оставаться и готовиться именно в США.

«Коронавирус, говорили они... На самом деле все очень даже серьезно. Соблюдайте чистоту и будьте внимательны во всем. Берегите себя и свои семьи, не подходите к этой ситуации несерьезно и с недооценкой», – сообщил действующий обладатель пояса на днях.

При этом Нурмагомедов добавил фотографию с нового места тренировок. «С пяти лет бегаю на эту горку, столько времени прошло, практически вся жизнь», – подписал изображение боец.

Сомнений нет. Хабиб находится в родном Дагестане и возвращение в США будет для него проблемой в ближайшие месяцы. Тем более, с 23 апреля начинается Рамадан и тогда уже российскому бойцу будет точно не до полноценных тренировок. Особенно, учитывая его проблемы с весогонкой.

Что говорят в UFC?

Тем не менее, глава UFC Дана Уайт еще сегодня утверждал, что проведению поединка между Нурмагомедовым и Фергюсоном ничто не угрожает.

«У нас есть 4-5 мест для боя Хабиба и Фергюсона. И мы завершили сделку!» – сказал Уайт. Но вряд, конечно, он в курсе всех решений по борьбе с пандемией в России. Не исключено, что 20 апреля Уайт будет уверять, что бой состоялся, хотя все равно не сможет сказать где именно.

Чемпион UFC в среднем дивизионе Исраэль Адесанья предполагает, что таковым местом будет Саудовская Аравия. При этом еще пять дней назад Уайт вел переговоры о проведении закрытого боя во Флориде. Вероятно, речь шла о студии продюсера Тайлера Перри (Tyler Perry Studios). Но Абдулманап Нурмагомедов отрезал тем, что «бой Хабиба и Фергюсона железно не состоится в США».

Не в курсе всей ситуации и бессменный комментатор UFC Джо Роган: «UFC все-таки собирается устроить ивент 18 апреля. Правда я не знаю, каким образом, и даже не знаю, будет ли это в Америке. Наверное, кто-то будет комментировать, но точно не я. Они будут там драться на пустой арене.

Такое уже было в Бразилии, потому что так приказало правительство. Они запретили собираться, как только увидели первые признаки эпидемии. В этот раз им придется сделать то же самое».

Почему бой будет отменен?

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«UFC 249, что ты такое? Где деремся и деремся ли вообще? А как насчет весогонки?» – задавался главными вопросами Нурмагомедов еще совсем недавно. Дальний перелет и акклиматизация не нужны ни одному из бойцов. Тем более, если это произойдет в последний момент.

Для равных условий спортсмены должны были находиться в одной стране, а не в разных точках мира, как это произошло по инициативе Нурмагомедова. Кстати, странно, что на возвращение Хабиба в Россию никак не отреагировали ни Уайт, ни Фергюсон, ни кто-то в UFC. Но понять Хабиба тогда было можно.

Теперь воздушные границы между Россией и США уже закрыты, что исключает бой в нашей стране. Поскольку в дальнейшем и другие способы передвижения между Россией и соседними странами будут перекрыты, фантастический вариант с тем, что все участники приедут к нам в гости на автомобилях также отпадает.

При этом нужно учитывать всю нервозность состояния лагерей Нурмагомедова и Фергюсона, которые сами до конца не понимают, что им делать. Есть дата. Но о полноценной сфокусированной подготовке не может быть и речи, если спортсмены как минимум лишаются возможности работать в привычных условиях.

Все другие турниры UFC уже отменил, а история Хабиба и Тони ведется с 2015 года. И это уже пятая попытка свести бойцов. Поэтому Уайт будет упираться до последнего, но совсем не факт, что и на этот раз обойдется без травм. При всех условиях и даже учитывая возможные рекордные продажи PPV, встречу, до которой осталось менее трех недель, похоже, придется отложить еще раз.

Или под Хабиба придется менять закон, чтобы он смог вылететь и не пропустить UFC 249. Но даже в этом случае никто не отменял 14-дневный карантин. Если в России еще могут подстроиться под интересы Нурмагомедова, поступят ли аналогично в США или другой стране?

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