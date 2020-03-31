«Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249

НЕ В США

Накануне Хабиб Нурмагомедов вышел в прямой эфир инстаграма, в котором объяснил, почему он покинул США и продолжил подготовку к бою с Тони Фергюсоном в России. По словам действующего чемпиона в организации его команде дали гарантию, что бой состоится за пределами Штатов, а практическим «железным» вариантом является столица ОАЭ Абу-Даби.

Поэтому изначально Нурмагомедов планировал улететь в Эмираты, а не вернуться в Россию. Но поскольку к 20 марта воздушные границы ОАЭ оказались закрытыми, обладателю пояса UFC не оставалось ничего иного, как продолжить подготовку в родном Дагестане, поскольку зал в Сан-Хосе был закрыт.

НОВЫЙ ВАРИАНТ

Как уже писал «Советский спорт», Россия накануне также закрыла все международные границы, поэтому Нурмагомедов оказался «заперт» в своем тренировочном лагере, но по информации журналиста Александра Лютикова выбор у Хабиба все-таки есть.

Первым делом Лютиков напомнил Хабибу, что ему в 2018-м году дал свой номер Владимир Путин, который сказал, что Нурмагомедов может обратиться к нему в любой ситуации. Далее журналист уточнил, что авиасообщение между Россией и другими странами все-таки не отменено.

Рейсы по цене от 17 до 228 тысяч рублей есть в наличие у «Аэрофлота». Странная все-таки получается изоляция. Значит, избранным гражданам России все-таки закон не писан и даже в условиях всевозможных запретов, они могут летать куда захотят? Или все-таки речь о каких-то конкретных рейсах, связанных, например, с борьбой против пандемии?

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров добавил, что Хабиб может улететь из России на частом самолете из Внуково-3. Работа бизнес-авиации не была остановлена, а в понедельник Тактаров получил информацию от анонима, что Нурмагомедова запланирован перелет в США на 1 апреля.

СОМНЕНИЯ

Источник данной информации вряд ли заслуживает доверия. Сам Хабиб днем ранее говорил, что он «заперт в России». Слова из первых уст – это не тиражирование слухов. К тому же дагестанский боец добавил, что у UFC сменились приоритеты и бой турнир все-таки пройдет в США, а Фергюсону уже ищут нового соперника.

Это звучит более правдоподобно. Отсутствие Нурмагомедова не сильно скажется на продажах трансляций. Даже бой условных «Джона Смита и Хуана Рамиреса» собрал бы огромные деньги, потому что других событий в мире спорта нет, и не предвидится. За исключением матчей в Белоруссии. Кстати, почему бы не провести турнир там?

К тому же совершенно непонятен статус самого Нурмагомедова. Он вернулся в Россию 23 марта из США и по логике последних событий должен находиться на карантине до 6 апреля. Окей, России – страна парадоксов, в которой даже ряд эпидемиологов наплевало на самоизоляцию после посещения других стран. Но таким ли халатным будет отношение к безопасности своих граждан в США? Или по прилету в Штаты Нурмагомедова и всю его команду отправят на двухнедельный карантин? Тогда о какой подготовке может идти речь? Прожить две недели в изоляции в зале гипотетически возможно. Но насколько это нормальные условия для тренировок и весогонки перед таким сложным соперником? Даже звучит нереально.

НА КОГО СОРВАТЬ ЗЛОСТЬ

Несложно вычислить главного виновника всех этих событий. Прогнозы о том, что карантин продлился только месяц – это верх оптимизма. Реальные сроки – три месяца. И хорошо, если бы не больше.

UFC отменил турниры в Лондоне (21 марта), в Коламбусе (28 марта) и в Портленде (11 апреля). Нужно было в тот же день отменять и UFC 249 в Нью-Йорке. Маниакальное стремление Даны Уайта сделать бой пошло во вред.

Как только стало понятно, что Нью-Йорк отпадает, нужно было не искать новую локацию, а признать, что пятая попытка свести Нурмагомедова и Фергюсона потерпела крах. Признать это Уайту оказалось тяжело, поэтому ситуация становится все более тупиковой с каждым днем.

И отнюдь не благими намерениями руководствуется глава UFC, пытаясь провести турнир в назначенный срок. Только финансовая сторона вопроса волнует Уайт. Он видит шанс побить рекорд поединка Флойда Мэйвезера и Мэнни Пакьяо (4.6 млн проданных трансляций ), а, а Нурмагомедова глава UFC конкретно подставил. Фергюсон уже получил хорошую фору при подготовке.

А что делать Хабибу? Послушать советы Лютикова и позвонить президенту со словами: «Владимир Владимирович, ну, мне надо. Не могу я работать из дома»? Плюс, никто не утверждал, что бой с Фергюсоном состоится в США, поэтому только одним перелетом дело может не ограничиться, а это новый ворох проблем.

«Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» – спросил Абдулманап Нурмагомедов, когда его спросили, почему он настаивает на скором завершении карьеры своего сына. Не этого ли добивается сейчас UFC?

Вины российской стороны в этой истории нет. Не было бы речи об Абу-Даби, как об итоговом месте, Нурмагомедов нашел бы новый зал для тренировок в США. 200 процентов, остался бы там и вернулся в Россию уже после боя.

Теперь остается проводить турнир без Хабиба. Раз вины Нурмагомедова в срыве боя нет, значит и титул должен остаться у него, а Тони может еще раз защитить свой обожаемый пояс временного чемпиона. И количество желающих встретиться с ним будет не меньше очереди за туалетной бумагой.