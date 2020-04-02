Невероятное мужество Хабиба. Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном

ВСЕ НАДЕЖДЫ

Буквально до последнего UFC не хотел отменять главный поединок весны, а может быть и всего года. До вчерашнего дня на 18 апреля все еще планировалась встреча между Хабибом и Тони. Но, как и предыдущие четыре попытки свести бойцов, эта завершилась ничем.

Если в прошлые годы в дело вмешивались травмы, сейчас причиной отмены стала всемирная эпидемия, закрытые границы, карантин и режим самоизоляции. Другого исхода ситуации и не могло быть.

Маниакальное стремление Даны Уайта и UFC провести этот бой во время эпидемии перешло рамки разумного. Ради грезящих баснословных миллионов руководство организации рассматривало совсем уж экзотические варианты с местом проведения турнира.

После того как отпал Нью-Йорк, были предложения про Африку, резервацию в американской пустыне, съемочную студию во Флориде, но до конкретики дело не дошло ни разу.

В результате в День смеха сам Нурмагомедов прервал затянувшуюся шутку, заявив об отмене боя.

ПОЗИЦИЯ ХАБИБА

«Сижу дома, на карантине, и читаю реакцию людей на ситуацию вокруг моего боя, – написал Нурмагомедов в инстаграме. – Получается, весь мир должен сидеть на карантине, правительства всех стран и известные люди всего мира призывают людей соблюдать требования безопасности, чтобы ограничить распространение болезни ради спасения людей, а Хабиб освобожден от всех обязательств и должен демонстрировать свободу воли и тренироваться, летая по всему миру и рискуя своей жизнью ради боя?

Я все понимаю, и точно не меньше вас расстроен отменой боя. Наверное, у меня, как и у всех других, было много планов после боя, но я не в силах контролировать все это.

Сверхдержавы и крупнейшие компании нашего времени в шоке от того, что происходит, каждый день ситуация непредсказуемо меняется. Но Хабиб все равно должен драться, так получается? Берегите себя и поставьте себя на мое место».

«Советский спорт» неоднократно писал о том, что проблема с проведением турнира теперь уже лежит не столько в плоскости выбора места действия, сколько в сроках самоизоляции при перелете из одной страны в другую. В США на карантин уходят даже при перелете из одного в штата в другой.

Нурмагомедов совершенно точно признал, что он как любой другой цивилизованный человек, не имеет права так пренебрегать здоровьем и карантином. Конечно, вряд ли болезнь серьезно бы отразилась на столь здоровом мужике, но летая по миру, он запросто мог подхватить инфекцию и незаметно для себя стать переносчиком.

Представляете картину, Хабиб возвращается после боя в Дагестан и обнимает своего отца Абдулманапа. Стоят ли миллионы долларом риском заразить своих немолодых родителей, для которых эта эпидемия представляет смертельную угрозу? Ответ очевиден.

Скептикам, считающим, что риск минимален можно посоветовать погулять на массовых мероприятиях, потусить со всеми знакомыми, посетить всевозможные антивирусные акции, а затем зайти к своим родителям и лично им рассказать о своем пренебрежении к болезни.

РЕАКЦИЯ

Есть две причины, почему позицию Хабиба нужно считать мужественной.

Во-первых, именно он, а никто другой поставил точку в этой затянувшейся истории. Ни Фергюсону, ни Уайту, ни кому-то из UFC не хватило сил признать, что ситуация настолько плоха, что отмена турнира напрашивалась не 1 апреля, а в начале марта. UFC в этом плане сильно подставил всех бойцов, а не только участников главного боя вечера. В раздевалках перед боями обычно находятся по 50 человек в сравнительно небольшом помещении и любой «чих» может обернуться тем, что все они будут заражены. Конечно, UFC попытался бы по максимум распределить всех бойцов в отдельные комнаты, но об абсолютно безлопастной обстановке не было бы и речи. Что важнее здоровье или миллион?

Во-вторых, Нурмагомедов ясно понимал, что когда он говорил об отмене боя, многие крайним сделают именно российского бойца. Хейтеров у Хабиба итак немало, а сейчас есть формальный повод сказать: «Он же сам улетел из США. Хабиб боится Фергюсона».

Но, минуточку. Ведь именно из-за эпидемии закрыли тренировочный лагерь Хабиба в Сан-Хосе. И если бы он нашел в США другой лагерь, далеко не факт, что и новое место не оказалось бы вскоре закрытым из-за пандемии. При этом еще и UFC сладко шептало на ухо: «Абу-Даби». Что радикально меняло ситуацию, и подготовка в собственном зале в Дагестане становилась чуть ли не идеальным местом для тренировок. К тому же UFC еще перед вылетом Хабиба в Россию мог строго-настрого предупредить: «Абу-Даби – не окончательный вариант, бой может пройти в США. Хочешь драться – оставайся». Этого не было сделано. Нурмагомедова отпустили в Россию с легким сердцем. И каким боком виноват чемпион?

Подготовка к бою срывалась даже без учета возвращения Дагестан, сейчас, когда до 18 апреля осталась меньше трех недель, совершенно понятно, что у Хабиба нет нормальных сроков, чтобы пройти карантин, сбросить вес и обеспечить хотя бы удовлетворительное физическое состояние. И это перед встречей с таким грозным соперником.

Хабиб прав в том, что пропустил «советы» Александра Лютикова мимо ушей. Хабиб прав, что не ставит себя выше рядовых граждан. Хабиб прав, что не хочет становиться переносчиком инфекции. Хабиб прав в желании остаться дома – именно об этом каждый день трезвонят всемирные организации здравоохранения. Только «шашлыки» и «куршавели» головного мозга не реагируют на эти призывы, устраивая посиделки в парках или летая по курортам.

Это сейчас они смеются над пандемией, а потом лягут в больницы. Чуть позже, помощь потребуется уже тем, что всеми силами старался избежать болезни, но койки уже будут заняты такими вот идиотами.

И не надо осуждать Нурмагомедова за то, что он не примкнул к ним.